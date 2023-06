Nella puntata di ieri, venerdì 23 Giugno, di ‘Quarto Grado‘, il programma è tornato ad occuparsi del caso del rapimento di Kata. In TV sono state mostrate le immagini della telecamere di sicurezza di una pizzeria nei pressi dell’ex hotel Astor. Nel video si sentono due rumori indistinti: uno potrebbe essere l’urlo della bambina peruviana poi scomparsa.

Rapimento Kata, l’indiscrezione di Quarto Grado: l’urlo ripreso dalla telecamera

Erano le ore 17.20 dello scorso 10 Giugno quando la telecamera di sicurezza di una pizzeria nei pressi dell’ex hotel Astor ha ripreso due rumori. Il primo potrebbe essere l’urlo di Kata, la bambina peruviana scomparsa nel nulla quel giorno, mentre il secondo è stato ricondotto al rumore di uno sportello di un veicolo che si chiude bruscamente. A mostrare le immagini esclusive è stata la trasmissione di Rete 4 ‘Quarto Grado‘, che è tornata ad occuparsi del caso del rapimento.

Che cosa è successo a Kata?

La verità sul caso di cronaca non è ancora vicina. Il pizzaiolo del locale ha dichiarato: “Bisognerebbe controllare le macchine che sono passate in quei minuti, che non saranno tantissime” – mentre la polizia locale ha deciso di sequestrare le immagini di tutte le telecamere della città riferite a quella giornata.