Kate Middleton, come sta davvero? Le parole di William sono incoraggianti

Il principe William ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute della moglie: ecco come sta davvero Kate Middleton.

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Questa volta a parlare è stato il marito William che, durante un evento ufficiale, si è sbottonato sulla guarigione della moglie, svelando come sta davvero.

Kate Middleton, come sta?

Durante un evento ufficiale nel Galles meridionale, il principe William ha rotto il silenzio sulle condizioni di salute della moglie Kate Middleton. E’ di qualche giorno fa la notizia della sua prima vittoria contro il cancro, motivo per cui il suo aggiornamento era atteso da molti. Come sta la principessa? Il peggio si può dire davvero passato?

Le parole di William sulla moglie Kate

Dopo aver ricevuto una serie di doni per la moglie Kate da parte delle persone che hanno assistito all’evento nel Galles meridionale, William ha dichiarato:

“Ci sono buone notizie, ma la strada è ancora lunga”.

Il principe non è entrato nei dettagli, ma le sue parole sono senz’altro incoraggianti.

Kate sta meglio, ma la strada è ancora lunga

La Middleton ha finito la chemioterapia e sta meglio, ma è ancora troppo presto per cantare vittoria. Le dichiarazioni di William sono ottimistiche, ma parliamo sempre di un cancro ed è necessario procedere con i piedi di piombo. Prima che Kate possa essere dichiarata in follow up dovranno passare almeno 5 anni.