Kate Middleton: "Terminata la chemioterapia, un percorso terrificante: ecco la mia condizione"

Kate Middleton ha terminato il suo ciclo clinico di chemioterapia. L’ha comunicato personalmente attraverso un annuncio sui social media, esprimendo il suo sollievo e la sua felicità. La consorte del futuro re, William, ha condiviso che i passati nove mesi sono stati estremamente impegnativi da ogni prospettiva. Chiaramente, si sta riferendo alla sua battaglia contro il cancro che si è manifestato all’inizio dell’anno. Kate ha sottolineato come questa esperienza l’abbia trasformata e cambiato la sua percezione del mondo.

Kate Middleton termina la chemioterapia: l’atteso annuncio

“Mentre ci avviciniamo alla fine dell’estate, non riesco a spiegarvi il sollievo che provo per avere finalmente ultimato il mio ciclo di chemioterapia”, ha detto la principessa. Ha poi aggiunto: “Gli ultimi nove mesi sono stati straordinariamente sfidanti per la nostra famiglia. La vita, così come la conosci, può trasformarsi in un attimo e ci siamo ritrovati a dover navigare in mari tempestosi e strade ignote.”

Infine, si è concessa un momento per parlare della lotta al cancro, descritta come un viaggio spaventoso che lascia una significativa trasformazione: “Il viaggio attraverso il cancro è intricato, pauroso e incerto per tutti, in particolar modo per coloro che ti stanno più vicini. Ciò ti costringe umilmente a confrontarti con le tue debolezze in un modo che non avevi mai preso in considerazione prima e, di conseguenza, ne deriva una nuova visione di tutto.”

Riguardo alla sua esperienza personale, ha sottolineato che sia lei che il marito hanno preso una pausa per pensare più a fondo all’importanza e alla preziosità della vita, e come nulla dovrebbe essere dato per scontato: “Questo periodo ha servito a me e a William a riflettere ed essere grati per le piccole ma significative cose della vita, che spesso molti di noi tendono a dare per scontato. Basta dare e ricevere amore”.

Kate Middleton riprenderà i suoi doveri pubblici, ma lentamente

Dunque, le notizie sono molto positive dal punto di vista medico. Anche se protesiingere contro il cancro non è mai motivo di gioia, sembra che per ora il peggio sia alle spalle. La Middleton ha enfatizzato che la sua priorità attuale è rimanere “libera” dalla malattia: “Il mio obiettivo è fare tutto il possibile per restare libera dal cancro. Anche se ho finito il ciclo di chemioterapia, il percorso verso la guarigione e la completa riabilitazione è lungo e devo prendere un giorno alla volta”.

Relativamente alla sua vita pubblica, riprenderà ad intraprendere una serie di lavori, ma in modo moderato. Gradualmente si farà vedere di più, ma continuerà a monitorare la sua salute e ad agire in base a quello che il suo corpo le dirà: “Non vedo l’ora di tornare al lavoro e di svolgere qualche incarico pubblico nei prossimi mesi, quando sarà possibile”.

William è sempre stato al fianco di sua moglie Kate

Ancora una volta menzione alla famiglia, in particolare al marito amato, che in questi tempi difficili non ha mai mancato di supportare sua moglie:

Nonostante tutte le avversità incontrate, vi accogliamo in questa nuova etapa di guarigione con un rinvigorito spirito di speranza e riconoscenza verso l’esistenza. Io e William siamo profondamente riconoscenti per l’appoggio ricevuto, e abbiamo acquisito una notevole forza dalle molte persone che ci stanno sostenendo in questo particolare momento. L’amicizia, la comprensione e la compassione di tutti hanno creato un’emozione indimenticabile.

Per concludere, un messaggio di solidarietà a tutti coloro che attualmente stanno lottando con tutte le loro forze contro un tipo di tumore: “A tutti voi che state affrontando la vostra battaglia contro il cancro, sono al vostro fianco, a braccetto, mano nella mano. Dall’oscurità può emergerà la luce, quindi permettete a questa luce di splendere vivida”.