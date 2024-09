Katia Ricciarelli dirige critiche verso i nuovi talenti musicali, dichiarando che non ascolta Elodie e Annalisa perché le considera indistinguibili. Inoltre, etichetta Il Volo come una parodia.

L'artista Katia Ricciarelli ha criticato l'indistinzione tra le giovani cantanti italiane Elodie e Annalisa, e ha espresso disappunto per Il Volo, considerandoli una parodia. Le sue opinioni critiche sono state espresse all'interno del Grande Fratello Vip 6 e in un'intervista al Corriere della Sera. Nonostante ciò, ha mostrato di apprezzare artisti come Zucchero, Renato Zero, Cocciante, Loredana Bertè, Iva Zanicchi e Gianna Nannini.

Katia Ricciarelli ha espresso critiche negative nei confronti dei giovani artisti: “Non dedico tempo ad ascoltare Elodie e Annalisa, le trovo indistinguibili. Il Volo? Sembra una parodia”. Non ha nascosto le sue opinioni anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, scivolando spesso in critiche rivolte a membri più giovani della casa, inclusi Lulù e Miriana Trevisan, nonostante fosse protetta dagli autori e Signorini. Ricciarelli non ha risparmiato nemmeno Annalisa ed Elodie, giovani artiste italiane di successo.

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Ricciarelli ha discusso dei suoi amori passati, da Placido Domingo a Pippo Baudo, ma ciò che ha colpito realmente è stata l’evidente disapprovazione per le popolari cantanti italiane. “Annalisa e Elodie? Non riesco a trovarmi a mio agio con la loro musica, non ho il tempo”.

Nondimeno, Ricciarelli ha gusti raffinati, preferendo “voci scure che raggiungono l’anima. Adoro Zucchero, Renato Zero, Cocciante, Loredana Bertè, Iva Zanicchi e Gianna Nannini”, una selezione indubbiamente eccellente.

Tuttavia, quando si parla di musica lirica in versione pop, Ricciarelli non ha risparmiato nemmeno Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, componenti del trio Il Volo: “Per favore, non portiamoli sul discorso, sembra una parodia”.