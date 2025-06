Il noto TikToker Khaby Lame è stato arrestato venerdì scorso a Las Vegas, in Nevada. La conferma è arrivata direttamente dagli Usa. Ma, cosa è successo?

Khaby Lame, gli Usa confermano l’arresto: “Ha lasciato il Paese”

Il TikToker italo-senegalese Khaby Lame, che ha circa 162 milioni di follower su TikTok e 80 milioni su Instagram, è stato arrestato a Las Vegas, in Nevada.

A confermare l’arresto la Us Immigration and Customs Enforcement: “è stato fermato venerdì dall’ Us Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti in Nevada per violazione delle leggi sull’immigrazione. Lame è entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato i termini del suo visto. Gli è stato concesso di partire volontariamente il 6 giugno e da allora ha lasciato gli Stati Uniti.”

Khaby Lame e le storie su Instagram

Come abbiamo appena visto, il noto TikToker Khaby Lame è stato arrestato e poi espulso dagli Stati Uniti per violazione delle leggi sull’immigrazione. Al momento né Lame né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto ma, il content creator, è tornato a postare alcune storie su Instagram, senza però fare riferimento all’espulsione dagli USA. In un storia fa gli auguri al campione brasiliano Cafù, nell’altra si vede la sua mano che mostra una graphic novel all’interno di una libreria. Khabi Lame, ricordiamo, è una delle persone più seguite sui social, staremo a vedere se parlerà o meno di ciò che è accaduto negli States.