Kiev sotto attacco russo: 500 soccorritori e 1.000 agenti al lavoro per salvare civili e gestire l’emergenza.

Un nuovo attacco russo ha scosso la capitale ucraina, lasciando dietro di sé almeno otto morti e 45 feriti. Le esplosioni, che hanno colpito diversi quartieri della città, hanno provocato panico tra la popolazione e danneggiato edifici. Le autorità locali stanno coordinando i soccorsi mentre continuano a emergere dettagli sulle vittime e sull’entità dei danni. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l’escalation del conflitto, mentre Kiev cerca di fare i conti con l’ennesima ondata di violenza.

Kiev sotto attacco: i soccorsi e la reazione di Volodymyr Zelensky

Le autorità hanno confermato che le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la notte, con circa 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia impegnati nell’estrazione dei civili intrappolati sotto le macerie. Edifici residenziali, asili, grattacieli e persino infrastrutture ferroviarie sono stati colpiti durante l’attacco.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l’offensiva come una risposta della Russia alle richieste di cessate il fuoco e ha sollecitato reazioni da paesi come Cina e Ungheria, sottolineando la gravità della morte di bambini.

“La morte di bambini dovrebbe sicuramente suscitare emozioni molto più forti di qualsiasi altra cosa. Ci aspettiamo una risposta da tutti coloro che nel mondo hanno chiesto la pace, ma ora più spesso rimangono in silenzio piuttosto che assumere posizioni di principio”. Lo scrive il presidente in un post su X.

Le autorità locali hanno riferito che i danni hanno interessato oltre venti quartieri della capitale, con decine di strutture compromesse, mentre il bilancio delle vittime e dei feriti continua a salire.

Kiev sotto attacco: raid russo causa almeno otto morti e 45 feriti

Un grave attacco russo ha colpito Kiev nella serata di mercoledì, causando almeno otto morti, tra cui un bambino di 14 anni, e 45 feriti, secondo quanto riportato da Kyiv Independent. Diversi bambini sono stati ricoverati in ospedale, mentre abitazioni, uffici e scuole hanno subito ingenti danni in tutta la città. Le prime esplosioni sono state percepite intorno alle 21:30, quando il sindaco Vitalii Klitschko ha reso noto il dispiegamento dei sistemi di difesa aerea.

L’aeronautica militare ucraina ha inoltre segnalato la presenza di sciami di droni sulle regioni centrali e meridionali, comprese le aree vicine al fronte. Le sirene antiaeree hanno risuonato in quasi tutto il paese, mentre la popolazione è stata invitata a cercare rifugio.

“È decisamente giunto il momento di nuove, dure sanzioni contro la Russia per tutto ciò che sta facendo. Tutte le scadenze sono già state violate, decine di opportunità diplomatiche sono state rovinate. La Russia deve sentirsi responsabile di ogni attacco, di ogni giorno di questa guerra”, ha aggiunto il presidente ucraino.