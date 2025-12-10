Kirsten Hillman Resigna come Ambasciatrice del Canada negli Stati Uniti: Cosa Significa per le Relazioni Bilaterali?

Kirsten Hillman, storica ambasciatrice canadese presso gli Stati Uniti, ha comunicato la sua intenzione di dimettersi a partire dal nuovo anno. La sua partenza rappresenta un cambiamento cruciale in un periodo caratterizzato da tensioni nelle relazioni commerciali tra Ottawa e Washington.

In una nota pubblicata sui social, Hillman ha espresso il suo orgoglio per aver rappresentato il Canada in un momento così delicato.

La diplomatica, che ha ricoperto il suo ruolo a Washington per otto anni, ha sottolineato l’importanza di stabilire una nuova squadra che possa gestire le future negoziazioni sul Canada-U.S.-Mexico Agreement (CUSMA).

Un percorso diplomatico di successo

Hillman è stata una figura chiave nelle trattative per l’aggiornamento dell’accordo di libero scambio nordamericano, noto come CUSMA. Prima della sua nomina ad ambasciatrice, Hillman era già una rinomata avvocato specializzata in diritto commerciale e ha contribuito attivamente ai negoziati con l’amministrazione Trump.

Le sue realizzazioni

Tra le sue più significative conquiste, Hillman ha evidenziato il lavoro svolto per liberare due cittadini canadesi, Michael Kovrig e Michael Spavor, detenuti ingiustamente in Cina per oltre mille giorni. Questo episodio ha messo in risalto l’importanza delle relazioni diplomatiche e la complessità dei legami internazionali.

Le sfide delle negoziazioni commerciali

La sua partenza avviene in un momento difficile per le trattative commerciali. Nel mese di ottobre, le discussioni con l’amministrazione Trump si erano bruscamente interrotte dopo che il presidente aveva manifestato la sua irritazione per alcune pubblicità contro i dazi, finanziate dalla provincia dell’Ontario. Questi eventi hanno messo a dura prova i rapporti tra le due nazioni.

Il futuro delle relazioni Canada-Stati Uniti

Con l’imminente revisione del CUSMA, la nomina di un nuovo ambasciatore sarà cruciale. Hillman ha dichiarato che il momento della sua partenza era giunto per dare spazio a un nuovo team in grado di affrontare le sfide future. Il primo ministro Mark Carney ha già indicato che il suo successore sarà Mark Wiseman, un esperto di finanza e già membro del consiglio consultivo sulle relazioni canado-statunitensi.

Il primo ministro Carney ha elogiato Hillman per la sua intelligenza e diplomaticità, riconoscendo il suo ruolo nel rafforzamento delle relazioni economiche e di sicurezza tra i due paesi. La sua esperienza sarà sicuramente difficile da sostituire, ma il governo è fiducioso che il nuovo ambasciatore possa portare avanti questo importante lavoro.

L’addio di Kirsten Hillman segna la fine di un’era e l’inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni tra Canada e Stati Uniti. Le prossime mosse diplomatiche saranno decisive per il futuro dei rapporti bilaterali e per la stabilità economica nella regione.