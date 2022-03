Charles Kupchan ha spiegato quella che secondo lui è la vera strategia di Putin: prendersi la capitale dell'Ucraina e installare un governo al suo servizio.

L’ex consigliere di Barack Obama Charles Kupchan ha spiegato quelle che secondo lui sono le reali intenzioni di Putin sull’Ucraina sostenendo che il Presidente russo non si fermerà finché non ci sarà un governo fantoccio a Kiev.

Kupchan sui piani di Putin

Intervistato dal Corriere della Sera, il professore di relazioni internazionali all’università di Georgetown ha immaginato due scenari per l’evoluzione del conflitto. Quello che gli sembra meno probabile è che lo Zar prenda atto che le operazioni militari non sono andate come immaginava, concentri lo sforzo nella zona est dell’Ucraina lungo il confine con la Russia, fino al Donbass, e si spinga fino alle città sul Mar Nero, Mykolaiv e Odessa.

A quel punto potrebbe fermarsi, annunciare di aver raggiunto i suoi obiettivi annettendosi o dichiarando indipendente il territorio conquistato e rendendosi disponibile per un cessate il fuoco e un negoziato finale.

La seconda ipotesi, quella che secondo lui meglio illustra il vero piano di Putin, è invece molto più drastica. Questa vorrebbe che i russi entrino a Kiev, caccino o catturino il presidente ucraino Zelensky e installino un governo fantoccio al servizio di Mosca.

“Nonostante le difficoltà incontrate sul terreno, penso che Putin non vi abbia ancora rinunciato“, ha aggiunto Kupchan.

Kupchan sui piani di Putin: “Può ancora raggiungere Kiev”

Anche se la sua armata è in stallo nel Nord nel Paese, nel Sud può avanzare fino Dnipro, tagliando fuori l’esercito ucraino che combatte nella zona est a Kharkiv, per poi arrivare alla capitale. In ogni caso, ha concluso, sono solo delle ipotesi ed è ancora troppo presto per capire come continuerà la guerra.

Per come si sono messe le cose, secondo lui è comunque improbabile che sia la diplomazia a metterle fine.