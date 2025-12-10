Nel sud-ovest della Russia, la situazione si fa tesa mentre i residenti sfollati nella regione di Kursk esprimono il loro malcontento per la cessazione dei pagamenti di sostegno da parte del governo. Questo evento è emerso in seguito a una protesta che ha visto la partecipazione di circa 200 persone, tutte unite nella richiesta di continuare a ricevere un compenso mensile di 65.000 rubli (circa 800 dollari) per i danni subiti a causa dell’invasione ucraina.

Le autorità locali, rappresentate dal governatore della regione di Kursk, Alexander Khinshtein, insieme al primo vice primo ministro Denis Manturov, hanno annunciato che i fondi precedentemente destinati a questi pagamenti saranno riassegnati a iniziative di recupero e sviluppo a partire da gennaio. Questa decisione ha scatenato l’ira dei residenti, già provati da condizioni di vita difficili.

Le proteste dei residenti sfollati

All’inizio della protesta, Alyona Liskova, riconosciuta come una delle leader, ha preso la parola per esprimere le preoccupazioni dei residenti direttamente al governatore Khinshtein e al presidente Vladimir Putin. Le sue parole hanno risuonato tra la folla, evidenziando il bisogno urgente di assistenza per chi ha perso la propria casa.

Detenzione e rilascio di un leader della protesta

La situazione si è aggravata quando, nelle prime ore di martedì, le forze di polizia hanno arrestato Liskova. Secondo quanto riportato dal canale Telegram di Pepel, è stata condotta in centrale, dove ha avuto un colloquio con gli agenti. Tuttavia, pochi giorni dopo, è stata rilasciata senza alcuna accusa formale. Questo episodio ha suscitato ulteriori interrogativi sulla libertà di espressione e sulle modalità di gestione delle manifestazioni in Russia.

Contesto della crisi umanitaria

La crisi nella regione di Kursk è emersa dopo che oltre 150.000 persone sono state costrette ad evacuare a causa di un’incursione ucraina avvenuta nell’agosto. I residenti, già colpiti da gravi difficoltà, hanno visto le loro case danneggiate e, in alcuni casi, distrutte. Questa situazione ha portato a un senso di frustrazione crescente, alimentato dalla percezione di un’inadeguata compensazione e supporto da parte delle autorità.

Le responsabilità delle autorità locali

Durante la manifestazione, è emersa una controversa dichiarazione da parte di un consigliere del governatore, il quale ha attribuito la responsabilità della situazione ai residenti maschi della regione, accusandoli di non aver difeso adeguatamente le loro abitazioni. Questa affermazione ha scatenato ulteriori polemiche e ha esacerbato il malcontento tra la popolazione, già provata da una situazione di crisi.

La situazione a Kursk riflette una crisi più ampia che coinvolge non solo il supporto economico statale, ma anche il diritto dei cittadini di esprimere le proprie preoccupazioni. Mentre le autorità cercano di giustificare le loro decisioni, il futuro rimane incerto per i residenti sfollati, che continuano a lottare per ottenere giustizia e assistenza.