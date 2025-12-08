La situazione nella regione di Kursk è diventata tesa a causa della recente decisione del governo locale di interrompere i pagamenti mensili di compensazione per i residenti le cui abitazioni hanno subito danni significativi a causa del conflitto con l’Ucraina. Questa misura ha spinto un gruppo di cittadini a organizzare una manifestazione di protesta, esprimendo le loro preoccupazioni riguardo alla loro situazione economica e alla mancanza di supporto.

La decisione controversa del governo regionale

Dal febbraio scorso, i residenti sfollati della regione hanno ricevuto un sostegno mensile di 65.000 rubli, equivalente a circa 800 dollari, oltre a ulteriori misure di assistenza. Tuttavia, il governatore della regione di Kursk, Alexander Khinshtein, insieme al primo vice primo ministro Denis Manturov, ha annunciato che tali fondi verranno riorganizzati per finanziare iniziative di recupero e sviluppo che partiranno dal prossimo gennaio.

La reazione dei cittadini

In risposta a questa decisione, circa 200 residenti sfollati si sono riuniti davanti all’ufficio dell’amministrazione distrettuale di Sudzhansky, esprimendo le loro preoccupazioni per la mancanza di mezzi di sussistenza. I video diffusi dall’outlet di notizie in esilio Govorit NeMoskva mostrano scene di tensione, con donne anziane che affrontano i funzionari del governo. “Annullare i 65.000 rubli ci porterà a vivere in miseria e debito”, ha dichiarato una delle manifestanti.

La storia dietro la crisi abitativa

La crisi è iniziata nell’agosto, quando oltre 150.000 persone sono state evacuate dalle città e dai villaggi vicini al confine a causa di un’incursione ucraina. Questo evento ha costretto molti a lasciare le loro case e a cercare rifugio in altre aree. Nonostante il ritiro delle forze ucraine all’inizio di quest’anno, la vita per gli sfollati nella regione di Kursk è rimasta difficile e incerta.

Proteste e condizioni di vita

Le manifestazioni dei residenti non sono un fenomeno nuovo; da tempo chiedono un miglioramento delle loro condizioni di vita e un compenso adeguato per le loro perdite. La crescente insoddisfazione è stata alimentata dal timore che la cancellazione dei pagamenti di sostegno possa aggravare ulteriormente la loro situazione. I residenti affermano che senza il sostegno finanziario, saranno costretti a vivere in condizioni di estrema vulnerabilità.

Il futuro della regione di Kursk

In un incontro recente, il governatore Khinshtein ha discusso delle difficoltà e delle opportunità di sviluppo nella regione, sostenendo che è necessario dare un nuovo impulso all’economia locale. Ha suggerito che i fondi precedentemente destinati ai pagamenti di sostegno saranno utilizzati per progetti di ricostruzione più ampi, ma molti residenti temono che ciò non risolverà i problemi immediati che affrontano.

Con l’avvicinarsi dell’inverno e in assenza di misure di emergenza adeguate, il futuro dei residenti sfollati di Kursk rimane incerto. Le loro richieste di aiuto e di maggiore attenzione da parte delle autorità locali continuano a crescere, mentre sperano in una risoluzione che possa garantire loro un sostegno adeguato per affrontare le sfide quotidiane.