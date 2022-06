L’allarme di Di Maio: “Se ci disallineiamo dalla Nato siamo a rischio”

La bozza pentastellata che "sfida" la linea del governo e l’allarme di Luigi Di Maio: “Se ci disallineiamo dalla Nato siamo a rischio”

L’allarme di Luigi Di Maio arriva come un monito dopo che una buona fetta degli iscritti al suo partito ha stilato un documento ufficiale “contro” la linea del Governo Draghi: “Se ci disallineiamo dalla Nato siamo a rischio”. Il ministro degli Esteri commenta il documento con cui il M5s chiede lo stop all’invio di armi e lancia una bozza che di fatto accentua la frattura fra le posizioni del titolare della Farnesina e il presidente Giuseppe Conte.

Di Maio: “Cosa accadrà se ci disallineiamo dalla Nato”

La bozza del documento sottolinea che “si impegna il governo a promuovere, alla luce dell’attuale situazione politico-militare, nelle opportune sedi europee, il consolidamento di un’azione diplomatica europea coordinata, volta a fornire nuovo impulso alle trattative di pace tra Ucraina e Russia al fine di giungere a un immediato cessate il fuoco”.

Italia “attore diplomatico”: le due visioni

E ancora: “Promuovere per l’Unione europea il ruolo di principale attore diplomatico e di garante del supporto economico, umanitario e sanitario al popolo ucraino”. E il commento di Luigi Di Maio, a traino del suo viaggio in Etiopia, non si è fatto attendere: “Ho letto che in questo ore c’è una parte del Movimento che ha proposto una bozza di risoluzione che ci disallinea dall’alleanza della Nato e dell’Ue, la Nato è un’alleanza difensiva, se ci disallineiamo dalla Nato mettiamo a repentaglio la sicurezza dell’Italia“.