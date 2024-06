Ci è voluto parecchio tempo per ufficializzare la una notizia: dopo un anno, i Soldi Spicci, annunciano la fine della relazione sentimentale

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, in arte I Soldi Spicci, hanno utilizzato Instagram per dire a tutti i loro fan che non sono più una coppia, almeno sentimentalmente.

Il post condiviso sui social

Un annuncio inaspettato per tutti i fan della coppia di attori comici, ma una decisione elaborata per lungo tempo: risalirebbe ad ormai un anno fa la separazione sentimentale tra i due.

Tuttavia, non si tratta di nessuna scelta sofferta: entrambi sono pronti per dare inizio a un nuovo percorso che li vedrà separati nel privato ma insieme sul palco e davanti alle telecamere:

“Da un annetto a questa parte abbiamo deciso di separarci sentimentalmente e non perché fosse finito qualcosa ma al contrario perché il nostro amore si è evoluto in qualcosa di molto più grande, da definirsi un vero e proprio amore fraterno”

Dopo l’annuncio, molti fan si sono chiesti se fosse tutto vero o solo una mossa per promuovere un nuovo spettacolo, ma I Soldi Spicci hanno chiarito che non si tratta di una trovata pubblicitaria.

Il successo de I Soldi Spicci

Il duo comico I Soldi Spicci prende forma nel 2012 a cominciare dai piccoli laboratori di teatro di Palermo, fino al debutto sul piccolo schermo partecipando a “Colorado”.

La coppia ha partecipato anche al reality show “Pechino Express” e poco dopo, arrivano al cinema con l’uscita di due film, “La fuitina sbagliata” del 2018 e con “Un mondo sotto social”.