Il dj Bob Sinclar è apparso sui social in queste ore per lanciare un appello ai suoi fan. Una serata nell’isola greca di Mykonos da dimenticare: l’atteggiamento del pubblico ha sconvolto il producer.

Nel video lungo poco meno di un minuto, il dj francese ha invitato i suoi follower a smetterla di usare i cellulari nelle discoteche e ballare:

Inoltre, il dj ha spiegato di aver messo in opera il suo French Touch, poi di aver tentato la Commercial Tech House, ma non c’è stato niente da fare:

“La gente ferma col cellulare in mano. Non so cosa stessero aspettando”.