Raffaella Carrà, la dedica di Bob Sinclar: “Ci sono belle persone che dovrebbero vivere per l’eternità”

Il disc jockey Bob Sinclar ha postato alcune stories su Instagram dedicate a Raffaella Carrà, poco dopo aver appreso della sua improvvisa scomparsa.

Il disc jockey e produttore discografico francese, Bob Sinclar, ha postato su Instagram un messaggio e alcune stories per Raffaella Carrà, improvvisamente deceduta nel pomeriggio di lunedì 5 luglio.

Raffaella Carrà, la dedica di Bob Sinclar sui social

L’inattesa scomparsa di Raffaella Carrà ha profondamente addolorato l’Italia e non solo: poco dopo la diffusione della notizia relativa alla morte di una delle più importanti icone italiane, infatti, il disc jockey francese Bob Sinclar ha caricato sul suo account Instagram ufficiale una foto in cui appare in compagnia dell’artista italiana.

Lo scatto è stato corredato da una didascalia che riporta il seguente messaggio di addio: “In my heart forever, Queen. Sono stato benissimo con te… il mio cuore è pieno di tristezza… Te amo”.

Raffaella Carrà, la dedica di Bob Sinclar: le stories di Instagram

Il post pubblicato su Instagram da Bob Sinclar, poi, è stato affiancato da alcune stories, attraverso le quali l’uomo ha voluto ribadire il dolore provato in seguito alla scoperta della morte di Raffaella Carrà.

Nelle stories di Instagram, infatti, il produttore discografico ha ribadito la tristezza e la sofferenza causate dal lutto e appare in una breve clip in cui lo si intravede con gli occhi lucidi, poco dopo aver appreso l’atroce notizia.

A una simile immagine, seguono altri quattro scatti che ritraggono Bob Sinclar sempre in compagnia di Raffaella Carrà. Ogni foto è stata corredata da una specifica didascalia.

Il disc jockey, infatti, ha rivolto alla diva italiana le seguenti parole: “Sono stato benissimo con te… il mio cuore è pieno di tristezza.

Ti amerò per sempre. Grazie per il tuo lavoro, la tua parola e la tua gentilezza per tutte le culture: sei nel nostro cuore per sempre – e ha aggiunto –. È come se avessi appena perso un membro della mia famiglia e molti italiani la pensano come me”.

Infine, l’ultima della cinque stories postate da Bob Sinclair è composta da uno sfondo nero che riporta una frase scritta in bianco: “Ci sono belle persone che dovrebbero vivere per l’eternità”.

Raffaella Carrà e il remix di Bob Sinclar

Le strade di Bob Sinclar e Raffaella Carrà si erano incrociate nel 2011, quando il disc jockey aveva deciso di realizzare un remix della canzone A far l’amore comincia tu, lanciato dalla showgirl italiana circa 35 anni prima, nel 1976.

Il brano, remixato sul cantato estrapolato dalla canzone originale della Carrà, riscosse immediatamente un clamorososuccesso che portò alla riscoperta della sua versione originale.