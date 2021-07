L'annuncio di Sergio Japino: "Raffaella Carrà ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore". Aveva compiuto 78 anni lo scorso 18 giugno.

Lutto nel mondo dello spettacolo: Raffaella Carrà è morta a 78 anni. Ne dà il triste annuncio il coreografo ed ex compagno Sergio Japino: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“.

Raffaella Carrà morta a 78 anni

La showgirl e conduttrice, storica icona della musica italiana amatissima anche all’estero, si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio dopo una lunga malattia, a meno di un mese dal suo 78esimo compleanno. In quell’occasione aveva ringraziato per “l’affetto ricevuto da amici, colleghi ma soprattutto dal pubblico.

Mi avete sommersa di auguri, il vostro affetto mi commuove. Vi abbraccio e vi auguro un’estate con ritorno alla normalità“. Raffaella Carrà era riuscita a diventare una vera e propria amica del suo pubblico e la sua scomparsa sta addolorando moltissime persone. Una donna sempre piena di energia e di vitalità, che riusciva a coinvolgere tutti con la sua risata e il suo grande talento. Si è spenta a 78 anni, lasciando un grande vuoto nel mondo della televisione, che da sempre l’ha vista protagonista.

Morta Raffaella Carrà: la malattia

Japino spiega che “da qualche tempo” la malattia (che al momento resta sconosciuta) “aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energie. Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei. Non aveva avuto figli ma di figli, diceva sempre lei, ne aveva a migliaia, come i 150mila fatti adottare a distanza grazie ad ‘Amore’, il programma che più di tutti le era rimasto nel cuore“. Raffaella Carrà, fino all’ultimo, ha mantenuto la sua riservatezza, riuscendo a lasciare di lei un’immagine felice e piena di entusiasmo. Non ha voluto far trapelare la sua sofferenza per quella malattia che da diverso tempo l’aveva messa a dura prova.

Morta Raffaella Carrà: i funerali

Al momento resta ignota la data e il luogo dei funerali. “Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri” ha precisato Japino. Presto verranno svelati ulteriori dettagli su quello che sarà l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, la regina indiscussa della televisione italiana.