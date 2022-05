L’ex premier ucraino Honcaruk: “La guerra finirà quando Putin sarà morto”

L’ex premier ucraino Honcaruk: “La guerra finirà solo quando la Russia perderà tutte le opportunità e capacità di andare oltre o quando Putin sarà morto”

L’ex premier ucraino Oleksiy Honcaruk alle trattative non ci crede affatto, per lui “la guerra finirà quando Vladimir Putin sarà morto”. A parere dell’uomo che è stato primo ministro di Kiev dal 29 agosto 2019 al 4 marzo 2020, un parere espresso all’AdnKronos, il conflitto durerà mesi, forse anni e le trattative sono una “finestra diretta dai russi”.

Ha detto Honcaruk: “L’Ucraina è la nuova Silicon Valley della democrazia, perché non ha paura di cambiare il mondo, combattendo per la libertà”.

Le dure parole dell’ex premier ucraino Honcaruk

E sul conflitto? “La guerra durerà mesi, forse anni. Non ci sono negoziati reali con la Russia. Al di là delle parole e del tentativo di mostrare una bella faccia, le trattative sono una finestra diretta dai russi.

Kiev vorrebbe fermare questa follia. Ma Mosca non vuole”. Poi la convinzione radicale: “Questa guerra finirà solo quando la Russia perderà tutte le opportunità e capacità di andare oltre, o dopo che Putin morirà. Perché è impossibile negoziare la pace con chi vuole ucciderti“. E ancora: “Adesso noi ucraini possiamo solo contrastare l’esercito russo militarmente. I problemi con la Russia sono solo artificiali, inventati per attaccarci e poi espandersi in Georgia, in Moldavia”.

La neutralità dell’Ucraina? Una “figura retorica”

Poi un affondo ad Alexander Lukashenko: “Già in Bielorussia Mosca controlla la macchina militare ed il paese attraverso lui, che è un fantoccio di Putin”. La chiosa è sull’evanescenza del concetto di neutralità come presupposto di pace: “La richiesta di una neutralità dell’Ucraina è un’altra figura retorica di cui ha bisogno Mosca. Tra l’altro, se anche la ottenesse, non smetterebbe la guerra. Putin non mira ad una Ucraina neutrale, ma a controllarla o annullarne l’esistenza”.