Retroscena tra Kate e Camilla durante la visita di Donald Trump a Windsor, con la principessa del Galles che sarebbe stata umiliata dalla regina Camilla. Ma ecco cosa è successo.

Kate Middleton ruba la scena a Camilla durante la cena con Trump: la regina si vendica così

Come saprete, Donald Trump ha fatto recentemente visita ai reali britannici a Windsor.

Durante la cena, però, è successo qualcosa di particolare tra Kate Middleton e la regina Camilla. Kate, infatti, ha catalizzato l’attenzione di tutti, con il suo look come sempre impeccabile, oscurando però così la moglie di Re Carlo la quale, però, non è rimasta a guardare ma, con un gesto della mano, ha fatto segno a Kate di farsi da parte, la quale si è sentita “umiliata”. Ma ecco le parole di una fonte all’Examiner: “Camilla è stata estremante gentile e solidale con Kate durante le sue recenti difficoltà, ma è territoriale per natura e anche irritabile.”

Kate Middleton si è sentita umiliata da Camilla durante la cena con Trump

La fonte all’Examiner ha continuato a raccontare quanto accaduto durante la la visita di Trump tra Camilla e Kate: “la tensione era impossibile da ignorare, Ogni gesto e ogni scelta di colore di abbigliamento sembrava una scelta di potere. Era Kate ad attirare l’attenzione, e questo non è andato giù a Camilla. Dal momento in cui Kate è arrivata ha dimostrato di essere la vera protagonista.” E, secondo quanto affermato dalla fonte, quando Camilla ha detto a Kate di spostarsi, la principessa del Galles si è sentita messa da parte: “ha lavorato duramente per affermarsi come il futuro della monarchia, e sentirsi chiedere di farsi letteralmente da parte è stato umiliante.”