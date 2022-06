L’indiscrezione: Draghi a Kiev con Macron e Scholz prima del G7

Dagli ambienti del governo di Parigi e del paese aggredito arriva una clamorosa indiscrezione: Mario Draghi a Kiev con Macron e Scholz prima del G7

L’indiscrezione arriva dalla stampa tedesca: Mario Draghi a Kiev con Emmanuel Macron ed Olaf Scholz, tutto questo prima del G7 di fine giugno. La Bild svela che i tre premier potrebbero fare il loro primo viaggio ufficiale in Ucraina e che il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta preparando una visita a Kiev.

In quella circostanza andrà assieme al premier italiano Mario Draghi ed al presidente francese Emmanuel Macron. La fonte della Bild è quella di ambienti “del governo francese e ucraino”.

Draghi a Kiev con Macron e Scholz

Pare anche che i tre leader europei vorrebbero incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky prima del summit del G7, in programma a fine giugno in modo da arrivare all’evento con una linea politica più definita.

Per tutti e tre si tratterebbe della prima visita in Ucraina dal 24 febbraio, giorno dall’inizio dell’invasione da parte della Russia.

I viaggi imminenti di Mario ed Emmanuel

Dal canto suo Emmanuel Macron ha anche altri viaggi in programma sullo scacchiere “bellico”: martedì prossimo in Romania per una visita alle truppe francesi, poi mercoledì andrà in Moldavia. Per quanto concerne Mario Draghi invece, è attesa anche una sua visita ufficiale a Gerusalemme per la sua prima missione nelle vesti di presidente del Consiglio.