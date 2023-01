L'inedito italiano di Ratzinger: "La Chiesa non deve migliorare il mondo"

Le parole profonde e radicali del non ancora pontefice Ratzinger sul concetto di "salvezza temporale ed eterna: la Chiesa non deve migliorare il mondo"

In queste ore spunta un inedito italiano di Joseph Ratzinger: “La Chiesa non deve migliorare il mondo”.

La domanda era cruciale: “La Chiesa deve diventare più attiva, critica, forse più politica?”. E Ratzinger, nel 1988 non ancora Papa e presule in Germania, rispose ad una testata tedesca con concetti riportati oggi dal Corsera: “Più attiva e più critica certamente. Negli ultimi anni la Chiesa è stata troppo occupata con se stessa. Negli ultimi decenni la chiesa in Germania in ambito politico ha fatto sentire con forza la sua voce, e a ragione, a favore dei valori fondamentali“.

“La Chiesa non deve migliorare il mondo”

E poi, in quella intervista in patria: “È importante, ma non deve nascere l’impressione che la fede si esaurisca in una specie di moralismo politico. Il messaggio centrale di Dio, di Gesù Cristo, della salvezza temporale ed eterna deve nuovamente percepirsi di più, perché la Chiesa non è un’organizzazione per il miglioramento del mondo“.

“Badare all’anima della politica, alla sua etica”

E alla domanda pressante se la Chiesa dovesse connotarsi in maniera politicamente pù marcata il futuro Papa rispose in chiosa: “È molto importante che la Chiesa non diventi essa stessa attore di un gioco di forze politiche e in esso soccomba.

Essa deve badare all’anima della politica, al suo fondamento etico“.