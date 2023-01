Le ultime parole di Joseph Ratzinger: "Signore, ti amo"

Ecco quali sono state le ultime parole di Joseph Ratzinger prima di affidarsi alla fede che lo ha sorretto per tutta la vita: "Signore, ti amo"

Le ultime parole di Joseph Ratzinger prima di tornare alla casa del Padre sono state: “Signore ti amo”.

Le ha raccolte un infermiere al suo capezzale e le sta raccontando al mondo monsignor Bruni. E quelle parole pronunciate da Papa Ratzinger sul letto di morte prima di esalare l’ultimo respiro all’età di 95 anni sono state non il latino con cui lasciò il pontificato o il tedesco con cui abbracciò la fede, ma l’italiano.

Le ultime parole di Ratzinger al Signore

Le ultime affermazioni del Papa Emerito sono state raccolte da chi lo vegliava accanto al letto dopo l’aggravarsi delle sue condizioni un infermiere in turno di notte.

Lo ha spiegato il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni ed ha rivelato che Papa Benedetto XVI da quel momento “non ha più parlato, cadendo poi in un sonno profondo fino alla morte”. Ratzinger era dunque consapevole di essere “in limine vitae” ma non aveva rinunciato a comunicare usando “gli ultimi barlumi di lucidità e di forza che ancora rimangono”, come spiega Fanpage.

La testimonianza dell’infermiere di notte

Tutto è accaduto notte tra venerdì 30 dicembre e sabato 31 dicembre, quando il Papa emerito era alla fine del suo percorso terreno nella sua stanza al monastero vaticano Mater Ecclesiae.

Secondo il racconto dell’infermiere la scena si è svolta intorno alle 3 della mattina del 31 dicembre. Ha riferito il sanitario al capezzale di Ratzinger: “Con un filo di voce ma in modo ben distinguibile, ha detto in italiano: ‘Signore ti amo!’”.