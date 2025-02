Le sanzioni USA colpiscono l'Iran per la vendita di petrolio alla Cina, accusando Teheran di finanziare le attività militari.

L’Iran ha replicato alle nuove sanzioni finanziarie degli USA, definendole ingiustificate e illegali, poiché mirano agli enti iraniani accusati di esportare petrolio greggio verso la Cina per finanziare le attività militari di Teheran.

L’Iran reagisce alle nuove sanzioni USA: “Illegali e ingiustificate”

“La decisione del nuovo governo statunitense di esercitare pressioni sulla nazione iraniana impedendo il commercio legale dell’Iran con i suoi partner economici è una misura illegittima, illegale e violenta”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei in un comunicato.

L’Iran ha poi definito la misura completamente ingiustificata e contraria alle norme internazionali.

La decisione degli USA sulle nuove sanzioni

Le sanzioni colpiscono una rete internazionale che facilita l’invio di milioni di barili di petrolio iraniano, del valore di centinaia di milioni di dollari, alla Cina, secondo quanto riportato dagli USA.

Questa rete, però, secondo il Dipartimento di Stato americano sarebbe responsabile di generare entrate illecite per l’esercito iraniano, che le utilizza per finanziare gruppi come Hamas e Hezbollah.

Nelle scorse ore, inoltre, Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo imponendo sanzioni contro la Corte penale internazionale, il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità. Il presidente americano ha giustificato le sanzioni accusando la Corte di intraprendere azioni illegittime e infondate contro gli Stati Uniti e Israele.