La barba lunga del principe William: il significato dietro al cambio di look

In un recente video, il principe William è apparso con la barba lunga. Molti hanno apprezzato, ma cosa c'è dietro a questo cambio di look?

Il principe William fa discutere con la sua barba incolta e tutti si chiedono: vuole darsi un’aria sexy o è trasandato a causa delle preoccupazioni che lo affliggono?

La barba incolta del principe William

In un video che Kate Middleton ha postato sul suo profilo Instagram, il principe William è apparso in un modo insolito. Infatti, ha una barba incolta che contorna il viso.

Il messaggio rilasciato dai reali consorti voleva essere di congratulazioni agli atleti inglesi olimpionici, tuttavia ha suscitato polemiche proprio per l’aspetto del principe.

In realtà molti sono rimasti conquistati dal suo look casual, quasi trasandato: un effetto voluto o frutto delle preoccupazioni familiari?

Le motivazioni dietro l’aspetto del principe William

Cosa preoccupa il principe? Se lo chiedono in molti dopo la diffusione del video, sui social in effetti ci sono molti commenti in merito.

Non è la prima volta che il reale appare con la barba lunga. Secondo il Sun, William potrebbe essere preoccupato per la situazione familiare e quindi trascurare il suo aspetto.

Non ci sono particolari impegni pubblici per lui nel periodo estivo, anzi è un momento di relax e in questo modo potrebbe aver trasmesso la vicinanza al popolo superando le convenzioni di etichetta.

Proprio la barba lunga fu motivo di litigio fra i figli di Carlo, poiché a Harry fu concesso di sposarsi con la barba, contrariamente a William. Cosa avrà voluto comunicare quest’ultimo con il nuovo look? Una situazione difficile che non gli lascia tempo per sé stesso oppure una scelta anticonvenzionale?

Quel che è certo è che la maggior parte dei sudditi ha apprezzato, chissà se a Buckingham Palace la pensano allo stesso modo.