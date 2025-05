Un imprenditore in difficoltà

Federico Bacci, un imprenditore di Torino, si trova a fronteggiare una situazione paradossale. Dal 2019, ha ricevuto ben 21 multe per una presunta infrazione di svolta vietata, tutte rilevate dal sistema T-Red, un dispositivo automatizzato che registra le infrazioni stradali. Bacci sostiene di aver sempre rispettato il semaforo, passando col verde, ma nella corsia sbagliata, senza mettere in pericolo nessuno.

Le sanzioni, tutte identiche e accumulate in un arco di sei mesi, ammontano a oltre 12mila euro, un peso economico non indifferente per chi gestisce un’attività.

Il nuovo Codice della strada

Recentemente, il nuovo Codice della strada ha introdotto modifiche significative riguardo alle sanzioni per infrazioni simili. Secondo le nuove normative, non è più possibile sanzionare infrazioni senza la presenza di una pattuglia. Bacci denuncia che, grazie a questa modifica, il numero di multe emesse annualmente è drasticamente diminuito: da 14mila a sole 200 in tre mesi. Questo cambiamento normativo sembra dare ragione a Bacci, che ora attende risposte dal Comune di Torino riguardo alla sua situazione. La sua battaglia non è solo personale, ma rappresenta una lotta più ampia contro un sistema che, secondo lui, penalizza ingiustamente i cittadini.

Un appello alla giustizia

La storia di Federico Bacci è emblematicamente rappresentativa di un problema più grande che affligge molte città italiane: l’uso eccessivo di tecnologie automatizzate per il controllo del traffico. Mentre tali sistemi possono contribuire a migliorare la sicurezza stradale, è fondamentale che vengano utilizzati in modo equo e giusto. Bacci chiede che vengano riviste le procedure di emissione delle multe e che si tenga conto delle circostanze individuali. La sua speranza è che la sua battaglia possa portare a un cambiamento significativo, non solo per lui, ma per tutti coloro che si trovano in situazioni simili.