La charity Sentebale avvia una causa per diffamazione contro il principe Harry

Il principe Harry, cofondatore di Sentebale, è stato raggiunto da una denuncia per diffamazione all'Alta Corte: la querelle riporta alla luce tensioni e indagini sul passato della charity

La vicenda legale che vede coinvolto il principe Harry è tornata alla ribalta il 10 aprile 2026, quando è stata depositata presso l’Alta Corte di Londra una causa civile per diffamazione promossa dalla charity Sentebale, organizzazione che il duca di Sussex aveva cofondato. A essere citati sono il principe Harry e il suo stretto collaboratore Mark Dyer, mentre la presidente esecutiva Sophie Chandauka e il consiglio di amministrazione della ong appaiono al centro della controversia.

Questa notizia riaccende un conflitto che si era già reso pubblico tra 2026 e 2026, lasciando interrogativi sull’uso delle risorse della fondazione e sulla tutela della reputazione dei suoi protagonisti.

Per comprendere le implicazioni della querela è utile ricordare l’origine dell’organizzazione e i passaggi che hanno portato alla rottura tra i fondatori e la gestione attuale.

Sentebale nacque con l’obiettivo di combattere l’HIV/Aids tra bambini e adolescenti dell’Africa australe e portava un forte valore simbolico per il principe Harry, impegnato a proseguire l’eredità caritatevole di Lady Diana. La trasformazione della disputa interna in una battaglia legale rappresenta un punto di svolta: la questione non riguarda soltanto rapporti personali, ma anche la governance e la credibilità stessa della ong.

La nuova causa e le accuse

La denuncia depositata a inizio aprile 2026 contesta alcune dichiarazioni ritenute lesive della reputazione di Sentebale e del suo consiglio. Secondo il ricorso, commenti e comunicazioni pubbliche attribuiti al principe Harry e a persone a lui vicine avrebbero causato un presunto danno di immagine e finanziario all’organizzazione. In risposta, il team del duca ha definito le accuse «categoriche e infondate», sottolineando che è «incredibile che i fondi di beneficenza vengano utilizzati per azioni legali contro chi ha costruito l’ente», una dichiarazione che mette in evidenza il nodo centrale della controversia: chi tutela la missione dell’ente quando i suoi fondatori sono in contrasto con l’attuale management?

Chi sono gli imputati e le parti coinvolte

Oltre al principe Harry, figura chiave per la nascita di Sentebale, compare il nome di Mark Dyer, già fiduciario vicino al duca. Sul fronte opposto c’è la presidentessa Sophie Chandauka e il consiglio di amministrazione che ha promosso la causa. Il quadro è completato dalla menzione della Charity Commission, l’organo di controllo britannico, che aveva esaminato la controversia l’anno precedente e aveva formulato osservazioni formali senza però trovare prove definitive di comportamenti illeciti su cui si era discusso pubblicamente, come le accuse di bullismo lanciate in passato.

Il contesto: la disputa interna e le indagini

Il conflitto tra fondatori e amministratori è esploso pubblicamente nel 2026, con accuse incrociate su gestione, responsabilità e modalità di leadership. La Charity Commission avviò un’indagine amministrativa che, secondo quanto emerso, si concluse senza trasferire la questione alla giustizia penale ma con rimproveri formali a entrambe le parti per come la lite era stata gestita. Questo esito, interpretato da alcuni come una soluzione di compromesso, non ha però spento le tensioni: al contrario, ha anticipato il ricorso civilistico per diffamazione che ora approda in tribunale.

Elementi chiave dell’inchiesta

Le criticità emerse riguardano la comunicazione interna ed esterna dell’ente e la percezione pubblica delle accuse reciproche. Da un lato si parla di accuse di cattiva gestione mosse dagli ex patroni; dall’altro, la leadership ha respinto tali accuse parlando di comportamenti lesivi e di necessità di proteggere la reputazione dell’organizzazione. Il contrasto tra tutela dell’immagine e libertà di critica interna ha reso le questioni complesse, tanto che ora toccherà ai giudici valutare se vi siano elementi sufficienti per configurare la diffamazione e il relativo risarcimento del danno.

Possibili sviluppi e impatto sulla missione

Il contenzioso porta con sé conseguenze pratiche e simboliche per Sentebale e per chi la sostiene. Sul piano legale, la procedura civile all’Alta Corte potrebbe sfociare in un accordo extragiudiziale o in una sentenza che chiarisca responsabilità e limiti di espressione per i protagonisti. Sul piano operativo, la visibilità negativa potrebbe ostacolare raccolte fondi e partnership, minacciando programmi rivolti a bambini e adolescenti affetti da HIV/Aids. Gli osservatori sottolineano che una soluzione concordata sarebbe preferibile per tutelare i beneficiari e riportare l’attenzione sulla missione sanitaria della ong.

Implicazioni per la reputazione pubblica

Indipendentemente dall’esito giudiziario, la vicenda riapre il dibattito sul rapporto tra figure pubbliche e organizzazioni no-profit, illustrando come tensioni interne possano trasformarsi in problemi legali e di immagine. Per la comunità di sostenitori di Sentebale e per chi guarda al lavoro caritativo del principe Harry, l’auspicio comune è che la disputa si risolva preservando i programmi sul campo e risarcendo eventuali danni in modo equo e trasparente.