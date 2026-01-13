La chiusura di Popcorn Books e il suo impatto sulla letteratura LGBTQ+ in Russia

La chiusura di Popcorn Books segna un grave colpo per la comunità LGBTQ+ in Russia, privando i lettori di risorse vitali e di uno spazio sicuro per l'espressione e la visibilità.

Di recente, la casa editrice russa Eksmo ha annunciato la chiusura della propria etichetta di narrativa giovanile, Popcorn Books. Questa decisione si colloca in un contesto di crescente repressione nei confronti della comunità LGBTQ+ in Russia, che ha registrato un escalation di misure legali contro la cosiddetta “propaganda gay”.

Un contesto di repressione

La chiusura di Popcorn Books rappresenta un evento significativo, risultato di un’operazione più ampia che ha visto la polizia russa effettuare raid e arresti nei confronti di alcuni dipendenti della casa editrice. Questo è avvenuto dopo che, a maggio, tre dirigenti di Popcorn Books sono stati posti agli arresti domiciliari, accusati di far parte di un’organizzazione considerata estremista secondo le leggi russe.

Le conseguenze legali

Le accuse formulate contro i dirigenti comportano pene severe, con la possibilità di fino a 10 anni di detenzione. La Corte Suprema russa ha precedentemente dichiarato il movimento LGBT internazionale un’organizzazione estremista, rendendo qualsiasi attività pubblica a sostegno dei diritti LGBTQ+ un reato. Questo ha creato un clima di paura e sfiducia, costringendo Eksmo a prendere le distanze da Popcorn Books.

Il contributo di Popcorn Books alla letteratura

Fondata, Popcorn Books ha pubblicato opere significative, tra cui il bestseller “Estate in una cravatta da pionieri”, che racconta una storia d’amore tra un adolescente e un consigliere di campo in un contesto sovietico. Questo romanzo rappresenta un passo importante verso la visibilità delle esperienze LGBTQ+ in Russia, ma ora, la sua eredità è messa in discussione dalla chiusura dell’etichetta.

Sostegno della comunità

In un messaggio condiviso sulla piattaforma Telegram, Popcorn Books ha ringraziato i lettori per il supporto ricevuto in un periodo di grande difficoltà. L’editore ha sottolineato: “Voi siete la nostra base: umani, sinceri e aperti a voci ed esperienze diverse”. Questo evidenzia l’importanza del sostegno della comunità per autori e lettori che si identificano con la comunità LGBTQ+.

Il futuro della letteratura LGBTQ+ in Russia

La chiusura di Popcorn Books solleva interrogativi sul futuro della letteratura LGBTQ+ in Russia. Le leggi sempre più restrittive e la crescente censura costringono molti autori e lettori a operare in clandestinità. Tuttavia, la resilienza della comunità LGBTQ+ e il desiderio di esprimere le proprie storie continuano a persistere, nonostante queste sfide.

In un contesto in cui il governo russo cerca di controllare la narrazione culturale, la chiusura di Popcorn Books rappresenta una battuta d’arresto significativa. Tuttavia, la lotta per la visibilità e i diritti delle persone queer in Russia è tutt’altro che conclusa. Autori e lettori continuano a trovare modi per connettersi e condividere le proprie esperienze, anche attraverso canali non ufficiali.

La chiusura di Popcorn Books non segna la fine della letteratura LGBTQ+ in Russia, ma piuttosto l’inizio di un nuovo capitolo in una lunga storia di resistenza e innovazione. La comunità continuerà a cercare spazi per esprimere le proprie storie, anche di fronte a una repressione sempre più intensa.