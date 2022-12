La Cina elimina la quarantena Covid per i viaggiatori

La Cina elimina la quarantena Covid per i viaggiatori

La Cina elimina la quarantena Covid per i viaggiatori

Pechino, 27 dic. (askanews) – La Cina eliminerà la quarantena per i viaggiatori dall’8 gennaio. Lo hanno affermato i funzionari, segnando l’ultimo grande cambiamento dalla politica zero-Covid del paese. Dopo tre anni di frontiere chiuse, questo riaprirà di fatto il Paese a coloro che hanno visti di lavoro e studio o che cercano di visitare la famiglia.

“Non effettueremo più misure di quarantena per il controllo delle malattie infettive per i viaggiatori o i carichi in entrata.

Accetteremo i pazienti infetti da Covid-19 in base alla classificazione e al livello di infezione e adegueremo le politiche mediche in tempo reale. La politica per l’esecuzione dei test PCR saranno basati sulla disponibilità” ha detto Mi Feng, portavoce della National Health Commission.

Ma arriva mentre la Cina lotta con la feroce diffusione del virus sulla scia della revoca delle restrizioni.

“Nella fase iniziale dell’adeguamento delle misure di prevenzione e controllo, potrebbe esserci un aumento del numero di nuove infezioni da coronavirus, che potrebbe portare a un’offerta insufficiente di medicinali, concorrenza nell’ottenere risorse mediche e persino panico pubblico” ha precisato Liang Wannian, leader del gruppo di esperti dell’Epidemic Response and Management Group, National Health Commission I rapporti, riferisce la Bbc, dicono che gli ospedali sono sopraffatti e gli anziani stanno morendo.

Il vero bilancio – conta dei casi giornalieri e decessi – è attualmente sconosciuto perché i funzionari hanno smesso di rilasciare dati Covid.

Pechino aveva segnalato circa 4.000 nuove infezioni da Covid ogni giorno la scorsa settimana e pochi decessi.