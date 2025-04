Un momento di raccoglimento

La recente veglia privata in onore di Papa Francesco ha rappresentato un momento di profondo raccoglimento per i suoi collaboratori più stretti. Solo un numero limitato di persone ha avuto l’onore di partecipare a questo evento, creando un’atmosfera intima e carica di emozioni. Tra i presenti, una coppia di dipendenti ha condiviso la loro esperienza, descrivendo la veglia come un’opportunità unica per dare l’ultimo saluto al Santo Padre.

“È stata un’occasione per esprimere la nostra gratitudine e il nostro affetto”, hanno dichiarato, evidenziando l’importanza di questo momento per tutti coloro che hanno lavorato al fianco di Papa Francesco.

Ricordi indelebili

Durante la veglia, molti dei collaboratori hanno condiviso ricordi e aneddoti che hanno caratterizzato il loro rapporto con il Papa. “È stato un momento commovente, ci mancherà per tutto quello che ha fatto”, ha affermato uno dei partecipanti, sottolineando l’impatto che il Santo Padre ha avuto non solo sulla Chiesa, ma anche sulle vite di coloro che lo hanno conosciuto personalmente. La sua richiesta costante di pace e unità ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti, rendendo questo addio ancora più significativo.

Un’eredità di pace

La figura di Papa Francesco è stata sempre associata a un messaggio di amore e speranza. I collaboratori hanno ricordato come il Papa abbia sempre incoraggiato la ricerca della pace, non solo all’interno della Chiesa, ma anche nel mondo intero. “La pace che lui ha sempre chiesto la dà a noi”, hanno affermato, riflettendo su come il suo esempio di vita e il suo impegno per la giustizia sociale continueranno a ispirare le generazioni future. Questo addio non segna la fine, ma l’inizio di un nuovo capitolo, in cui il suo messaggio di amore e compassione continuerà a vivere nei cuori di tutti coloro che lo hanno amato e rispettato.