Un caso che ha scosso il mondo dello spettacolo

Il 3 aprile scorso, Lucrezia Selassié, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stata condannata dal Tribunale di Roma a un anno e otto mesi di reclusione per stalking nei confronti dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Questa vicenda ha suscitato un acceso dibattito, non solo per la notorietà dei protagonisti, ma anche per la complessità delle accuse e delle difese. Lulù, come è affettuosamente chiamata, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, cercando di chiarire i punti oscuri di una relazione che si è trasformata in un incubo legale.

La versione di Lucrezia Selassié

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Lucrezia ha espresso il suo profondo disagio per la situazione, affermando che le accuse di stalking hanno avuto un impatto devastante sulla sua vita, portandola a vivere momenti di ansia e depressione. Secondo la Selassié, la loro relazione, che sembrava procedere bene, è stata interrotta bruscamente da Bortuzzo, il quale ha annunciato la fine della storia tramite un post su Instagram, senza nemmeno avvisarla. Questo gesto ha lasciato Lucrezia sconvolta, soprattutto perché, a suo dire, avevano discusso per motivi futili e non c’era alcun segnale di una rottura imminente.

Le accuse e le difese

La Selassié ha negato con fermezza le accuse di stalking, sostenendo di non aver mai aggredito fisicamente Bortuzzo né di averlo minacciato. Ha raccontato che, durante un periodo difficile per lui, quando si trovava in ospedale per controlli medici, non ha mai avuto comportamenti inappropriati. Al contrario, ha affermato che un’infermiera le avrebbe aperto la porta della sala operatoria, contraddicendo le affermazioni di Bortuzzo. Lucrezia ha anche insinuato che le accuse siano state formulate per proteggere un’altra persona, affermando di avere prove a sostegno della sua versione.

Un amore che si è trasformato in tormento

La storia tra Lucrezia e Manuel, iniziata sotto i riflettori del reality show, si è rapidamente trasformata in un dramma personale. La Selassié ha rivelato di aver sofferto molto per la situazione, sentendosi tradita e messa in difficoltà non solo da Bortuzzo, ma anche dalle ripercussioni che le accuse hanno avuto sulla sua famiglia. Ha sottolineato che le sue sorelle e i suoi genitori sono testimoni della loro relazione e che hanno continuato a vedersi anche durante il periodo in cui Bortuzzo ha sporto denuncia. Lucrezia ha concluso affermando di non avere alcun desiderio di contattare Manuel, evidenziando come la loro storia sia diventata tossica e dolorosa.