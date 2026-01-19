La controversa vicenda legale dell'appartamento di Larisa Dolina

La vendita dell'appartamento della cantante Larisa Dolina ha scatenato una controversia legale che si è conclusa con l'assegnazione della proprietà.

La storia dell’appartamento di Larisa Dolina, celebre cantante pop russa, ha attratto l’attenzione dei media per diversi mesi, culminando in un epilogo sorprendente. Dopo un lungo periodo di battaglie legali, la Dolina è stata costretta a lasciare la sua residenza a Mosca, un appartamento situato nel prestigioso quartiere di Khamovniki. La questione ha avuto inizio quando la Dolina ha venduto il suo appartamento a Polina Lurye, un’imprenditrice di 34 anni.

La truffa e il contenzioso legale

In seguito alla transazione, è emerso che la cantante era stata vittima di una truffa orchestrata da individui che si spacciavano per agenti dei servizi segreti russi, il FSB. Questi truffatori hanno ingannato la Dolina, inducendola a vendere la sua proprietà senza conoscere le vere intenzioni degli acquirenti. Nel frattempo, Lurye, ignara del raggiro, ha versato oltre 112 milioni di rubli (circa 1,4 milioni di dollari) per l’appartamento.

Il risultato delle prime sentenze

Il conflitto legale tra Dolina e Lurye ha attirato l’attenzione dei mass media russi, portando a una serie di sentenze iniziali che hanno favorito la cantante. Queste decisioni hanno dato origine a quello che è stato definito l’effetto Dolina, creando preoccupazioni nel mercato immobiliare. Infatti, la situazione ha portato a un incremento del 20% delle cause legali relative a vendite immobiliari nel paese, poiché i venditori temevano di poter perdere sia il denaro che la proprietà.

Il colpo di scena della Corte Suprema

La situazione ha preso una piega inaspettata nel mese di dicembre, quando la Corte Suprema della Russia ha stabilito che Polina Lurye era la legittima proprietaria dell’appartamento. Questo verdetto è stato accolto come una rara vittoria per coloro che non avevano legami con il potere politico, segnando un’importante battaglia per la giustizia nel sistema giudiziario russo.

Le conseguenze legali per Larisa Dolina

La settimana scorsa, l’avvocato di Lurye, Svetlana Sviridenko, ha comunicato che, a seguito del mancato rispetto della scadenza per il rilascio dell’appartamento da parte della Dolina, è stata presentata una richiesta di sfratto. Secondo le fonti, la cantante si trovava in vacanza negli Emirati Arabi Uniti durante quel periodo. La situazione si è ulteriormente complicata quando un tribunale di Mosca ha emesso una sentenza contro alcuni truffatori, condannando tre uomini e una donna a pene detentive che variano da quattro a sette anni per il loro ruolo nella frode.

Le sfide burocratiche e il futuro dell’appartamento

La rimozione dell’arresto sull’appartamento venduto da Dolina si è rivelata un processo lungo e complesso, come ha dichiarato l’avvocato Galina Zemskova. Le tempistiche per la revoca dell’arresto possono variare notevolmente, a seconda delle contestazioni legali e delle procedure burocratiche. Se Larisa Dolina avesse saldato il debito, la revoca sarebbe potuta avvenire in pochi giorni. Tuttavia, le controversie legali e le richieste di riesame potrebbero prolungare il processo di diversi mesi.

In questo contesto, il futuro dell’appartamento rimane incerto, dato che l’esecuzione della sentenza di sfratto da parte dei funzionari giudiziari potrebbe comportare anche l’intervento fisico, qualora la Dolina continuasse a rifiutare di consegnare le chiavi. La vicenda ha messo in luce non solo le vulnerabilità del mercato immobiliare russo, ma anche le complessità del sistema legale.

In conclusione, la saga legale attorno all’appartamento di Larisa Dolina rappresenta un esempio emblematico delle sfide legali che possono sorgere nel contesto delle transazioni immobiliari, evidenziando l’importanza di una vigilanza e di una due diligence adeguate.