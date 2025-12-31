La Costa d'Avorio trionfa nel gruppo all'AFCON 2025: Una vittoria straordinaria!

La Costa d’Avorio ha dimostrato una straordinaria determinazione nella sua ultima partita contro il Gabon, vincendo per 3-2 e assicurandosi il primo posto nel gruppo F della Coppa d’Africa. Questa vittoria ha garantito agli ivoriani un posto agli ottavi di finale e ha messo in luce il loro spirito combattivo, capace di recuperare da una situazione di svantaggio di due gol.

Il match contro il Gabon

Il match, disputato a Marrakesh, ha visto il Gabon prendere il comando con due reti nei primi venti minuti. Guelor Kanga ha aperto le marcature all’11’ minuto, seguito da Denis Bouanga che ha raddoppiato il vantaggio al 21′. Tuttavia, la Costa d’Avorio non si è lasciata intimidire e ha accorciato le distanze poco prima dell’intervallo grazie a un gol di Jean-Philippe Krasso, assistito da Wilfried Zaha, tornato nell’AFCON dopo un’assenza nella campagna vincente.

La rimonta

La seconda metà della partita ha visto gli ivoriani aumentare la pressione. Dopo un cambio strategico che ha portato Franck Kessie e Zaha a lasciare il campo, la Costa d’Avorio ha continuato a lottare per il pareggio. Con soli sei minuti rimasti sul cronometro, Evann Guessand, subentrato all’ultimo momento, ha realizzato il gol del pareggio. Questo ha galvanizzato ulteriormente la squadra, conducendo a un finale drammatico.

Il momento decisivo si è verificato in pieno recupero, quando Bazoumana Toure, entrato dalla panchina, ha segnato il gol della vittoria, completando così una rimonta incredibile e permettendo alla sua squadra di festeggiare un trionfo che sembrava impossibile solo un’ora prima.

Le altre partite del gruppo

Parallelamente, anche il Camerun ha ottenuto una vittoria significativa contro il Mozambico, superando i rivali con un punteggio di 2-1. Dopo essere andati sotto nel primo tempo, i leoni indomabili hanno ripreso il controllo grazie a un autogol e a una rete di Christian Kofane, il quale ha segnato un gol spettacolare dalla distanza, ribaltando le sorti della partita. Entrambe le squadre hanno concluso il girone con sette punti, ma la Costa d’Avorio ha conquistato il primo posto grazie al numero di gol realizzati.

Il cammino verso gli ottavi di finale

Con i risultati ottenuti, la Costa d’Avorio affronterà ora il Burkina Faso negli ottavi di finale. Il Camerun sfiderà il Sudafrica, mentre il Mozambico si troverà di fronte alla Nigeria. Questi accoppiamenti promettono di offrire partite avvincenti, con le squadre pronte a proseguire la loro corsa verso il titolo.

La Coppa d’Africa continua a regalare emozioni e sorprese, con squadre che dimostrano un livello di competitività sempre più elevato. Gli appassionati di calcio attendono di assistere a sfide che potrebbero scrivere la storia del torneo.

Il futuro delle squadre in competizione

La Costa d’Avorio avrà l’opportunità di dimostrare il proprio valore contro il Burkina Faso, squadra che ha evidenziato grande determinazione nel suo percorso fino agli ottavi di finale. Sia la Costa d’Avorio che il Camerun, entrambe ex campioni, sono pronte a contendersi il trofeo, confermando la loro posizione tra le migliori squadre del continente.

Questa edizione dell’AFCON si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Sarà interessante osservare quali squadre emergeranno come favorite per il titolo finale.