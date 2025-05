Un panorama allarmante della cybersicurezza

Il 2024 si è rivelato un anno critico per la cybersicurezza in Italia, con un incremento esponenziale degli attacchi informatici. Secondo la relazione annuale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), sono stati monitorati ben 1.979 eventi cyber, un aumento del 40% rispetto all’anno precedente.

Gli incidenti registrati sono stati 573, con un incremento dell’89% rispetto al 2023. Le vittime di questi attacchi hanno superato le 2.734 unità, evidenziando una situazione sempre più critica.

Tipologie di attacchi e settori colpiti

Tra le varie tipologie di attacchi, i più preoccupanti sono stati quelli di tipo ransomware, che hanno visto un totale di 198 attacchi documentati. Tuttavia, è importante notare che questo numero rappresenta solo una frazione degli eventi realmente avvenuti, poiché molti attacchi non vengono denunciati. Il settore privato, in particolare le piccole e medie imprese, è stato il più colpito, mentre le istituzioni pubbliche hanno subito 756 eventi cyber, un numero in sensibile aumento rispetto agli anni precedenti.

Attacchi DDoS e gruppi di hacker attivi

Un altro aspetto allarmante è rappresentato dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), rivendicati dal gruppo di hacker filorussi NoName057, che ha lanciato circa 500 attacchi nel 2024. Queste azioni, descritte dall’Acn come “prettamente dimostrative”, hanno causato disservizi temporanei per le risorse vulnerabili. I picchi di attività si sono registrati nei mesi di febbraio, maggio e dicembre, coincidenti con le campagne di attacco di questo gruppo. La necessità di proteggere i sistemi attraverso difese automatiche è diventata sempre più urgente.

Le misure adottate e il futuro della cybersicurezza

Il sottosegretario Alfredo Mantovano ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dall’Acn, evidenziando come l’agenzia stia continuando a lavorare per rafforzare la resilienza cibernetica del sistema-Italia. Il direttore Bruno Frattasi ha definito il 2024 un “anno di sfide”, in cui gli attori malevoli hanno sfruttato il dominio cyber per i propri obiettivi. La situazione attuale richiede un impegno costante e una strategia coordinata per affrontare le minacce emergenti e proteggere le infrastrutture critiche del Paese.