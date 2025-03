Un costo della vita insostenibile

Vivere a Milano sta diventando un’impresa sempre più ardua, non solo per i cittadini comuni, ma anche per coloro che dedicano la loro vita alla sicurezza della città. Secondo il sindacato di polizia Siulp, la situazione è diventata insostenibile per molti agenti. Il segretario generale Paolo Magrone ha lanciato un allarme preoccupante: “Un poliziotto appena assunto ha uno stipendio di 1.700 euro, mentre gli affitti per un monolocale oscillano tra gli 800 e i 1.000 euro. Questo significa che gran parte del loro stipendio va solo per l’affitto, lasciando ben poco per le spese quotidiane”.

Le conseguenze della crisi abitativa

La crisi abitativa non colpisce solo i nuovi assunti, ma anche coloro che lavorano nella polizia da anni. Molti agenti, dopo venti anni di servizio, si trovano costretti a lasciare Milano, incapaci di far fronte ai costi della vita. “Anche colleghi che sono qui da 20 anni sono stati costretti ad andarsene perché non sanno più come fare la spesa”, ha aggiunto Magrone. Questa situazione non solo mette a rischio la stabilità economica degli agenti, ma potrebbe anche influenzare la sicurezza della città, poiché un numero ridotto di poliziotti potrebbe compromettere il controllo del territorio.

Possibili soluzioni e interventi

Per affrontare questa crisi, è fondamentale che le autorità locali e nazionali considerino misure concrete. Tra le soluzioni proposte ci sono aumenti salariali per gli agenti e politiche abitative più accessibili. Inoltre, è necessario un dialogo costante tra sindacati e governo per trovare un accordo che possa garantire un tenore di vita dignitoso per chi lavora nella sicurezza pubblica. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile garantire che Milano rimanga una città sicura e accogliente per tutti, compresi coloro che dedicano la loro vita a proteggerla.