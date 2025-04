Il contesto attuale dei diritti civili

In un’epoca in cui i diritti civili sembrano essere sempre più sotto attacco, l’Italia non fa eccezione. Le recenti riforme proposte dal governo hanno sollevato preoccupazioni tra esperti e attivisti, che vedono in esse un tentativo di limitare le libertà fondamentali. La situazione in Ungheria, dove il governo di Viktor Orbán ha imposto divieti alle manifestazioni LGBTQ+, è un campanello d’allarme per molti.

La repressione del dissenso politico, come dimostrato dall’arresto di Imamoglu in Turchia, è un fenomeno che non può essere ignorato.

Le parole di Rocco Maruotti

Rocco Maruotti, segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. Durante l’assemblea nazionale della Cgil, ha sottolineato come questa riforma rappresenti un tentativo di indebolire l’autorità giudiziaria e di riscrivere i rapporti tra i poteri dello Stato. Secondo Maruotti, il controllo del potere giudiziario da parte dell’esecutivo non solo compromette l’indipendenza della magistratura, ma mina anche i presidi costituzionali che garantiscono il libero esercizio dei diritti fondamentali.

Le conseguenze per i cittadini

Maruotti ha avvertito che una riforma di questo tipo non porterà alcun vantaggio ai cittadini, ma favorirà solo una ristretta élite. La diminuzione del controllo di legalità sulla politica e la perdita di autorevolezza della giurisdizione sono segnali allarmanti per la democrazia. La riforma, se attuata, potrebbe tradursi in un arretramento dei diritti civili, rendendo i cittadini meno uguali di fronte alla legge. È fondamentale che la società civile si mobiliti per difendere i diritti e le libertà conquistati con fatica nel corso degli anni.