La cybersicurezza come risorsa strategica per lo sviluppo economico

La cybersicurezza non è solo un costo, ma un'opportunità per la crescita del Paese.

La percezione errata della cybersicurezza

Nel contesto attuale, la cybersicurezza è spesso vista come un costo necessario piuttosto che come un investimento strategico. Questa percezione errata è diffusa sia nel settore privato che in parte della pubblica amministrazione. Tuttavia, esperti e autorità del settore, come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano, stanno cercando di cambiare questa narrativa.

Durante un recente convegno ad Ancona, Mantovano ha sottolineato che la cybersicurezza è fondamentale per promuovere lo sviluppo sociale ed economico del Paese.

I costi degli incidenti informatici

Un report citato dal sottosegretario ha rivelato che il costo medio annuo per incidenti informatici, inclusi violazioni di dati, si aggira intorno ai 4,37 milioni di euro. Questi costi comprendono spese per perdita di dati, interruzioni delle attività, azioni legali e conseguenze sociali e sanitarie. Investire in misure di cybersicurezza non solo può ridurre questi costi, ma anche proteggere le aziende e le istituzioni da danni reputazionali e finanziari a lungo termine.

Il ruolo del fattore umano nella cybersicurezza

Un altro aspetto cruciale evidenziato da Mantovano è l’importanza del fattore umano nella sicurezza informatica. La formazione e la consapevolezza dei dipendenti sono essenziali per garantire che le norme e le procedure di sicurezza siano seguite correttamente. La cybersicurezza non può essere imposta semplicemente attraverso decreti; è necessario che tutti i membri di un’organizzazione comprendano e adottino le pratiche di sicurezza. Solo così si può creare un ambiente realmente protetto e resiliente.

Normative e innovazione nel settore

Nonostante le normative attualmente in vigore, Mantovano ha auspicato l’introduzione di ulteriori misure per migliorare la protezione del sistema. La sicurezza informatica è un campo in continua evoluzione, e le minacce diventano sempre più sofisticate. Pertanto, è fondamentale che le leggi e le politiche si adattino rapidamente ai cambiamenti del panorama tecnologico. Solo attraverso un approccio proattivo e innovativo si potrà garantire un futuro più sicuro per tutti.