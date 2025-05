La dignità del lavoro: un appello alla resistenza sociale

Un grido di dignità dal cuore dell’industria

Durante il concertone dell’Uno Maggio Libero e Pensante a Taranto, Raffaele Cataldi, operaio dell’Ilva in As e autore del libro Malesangue, ha lanciato un appello potente e commovente per la dignità dei lavoratori. “Le cose le dobbiamo pretendere, dobbiamo pretendere di avere un lavoro dignitoso e una vita dignitosa”, ha affermato, sottolineando l’importanza di non cedere mai alla rassegnazione.

La sua voce, insieme a quella di altri attivisti, ha risuonato forte in una città che ha visto le sue speranze e il suo futuro minacciati da anni di crisi industriale.

La lotta per la dignità e l’unità tra i lavoratori

Nel suo intervento, Cataldi ha evidenziato come la dignità sia l’unico bene che i lavoratori non possono perdere. “L’unica cosa che ci è rimasta è la dignità e quella non ce la possono togliere, ci devono ammazzare per toglierci la dignità”. Queste parole hanno trovato eco tra i presenti, che hanno scandito lo slogan “Taranto Libera”, un chiaro segnale di resistenza contro le ingiustizie sociali e lavorative. La presenza di un portavoce del Collettivo di Fabbrica ex-GKN di Campi Bisenzio ha ulteriormente rafforzato il messaggio di unità e solidarietà tra i lavoratori di diverse realtà industriali.

Un messaggio di speranza e resistenza

Lo striscione esibito durante la manifestazione, “Mai più con il cappello in mano”, rappresenta un simbolo di ribellione contro un sistema che spesso ignora le esigenze e i diritti dei lavoratori. La partecipazione attiva del pubblico, che ha risposto con entusiasmo e determinazione, dimostra che la lotta per la dignità e il rispetto non è solo una questione individuale, ma una battaglia collettiva. La presenza di figure come Cataldi e Carella, direttore della casa editrice Alegre, sottolinea l’importanza di dare voce a chi vive quotidianamente le difficoltà del mondo del lavoro.