La Fiat Topolino sbarca da Unieuro: il prezzo è conveniente

Fiat e Unieuro hanno annunciato una nuova collaborazione strategica centrata sulla Nuova Topolino, che va oltre il concetto tradizionale di auto diventando un vero e proprio “device”.

Questa partnership evidenzia valori condivisi come l’italianità, la tecnologia accessibile, la sostenibilità, l’innovazione e la centralità del cliente.

L’iniziativa si concentra su 20 punti vendita Unieuro in Italia, scelti per la loro dimensione e la vicinanza alle grandi città, dove sarà possibile esplorare la Topolino Dolcevita. Questa versione aperta del veicolo è proposta a un prezzo base di 9.890,00€, identico alla versione chiusa. Grazie agli incentivi governativi, è disponibile anche un’opzione di leasing a 48 mesi con un canone mensile a partire da 39 euro, offerta da Stellantis Financial Services.

Topolino si distingue per le sue dimensioni estremamente compatte (2,53 metri di lunghezza) ideali per la guida urbana, con una velocità massima di 45 km/h. Entrambe le versioni, aperta e chiusa, sono equipaggiate con una batteria da 5,4 kWh che offre un’autonomia fino a 75 km e supporta la ricarica.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth in Italia, commenta: “Siamo entusiasti della collaborazione con Unieuro, un marchio italiano orientato all’innovazione e alla sostenibilità. Insieme, stiamo promuovendo la mobilità urbana intelligente e sostenibile, rendendo la guida elettrica accessibile a tutti. L’esposizione della Topolino Dolcevita negli store Unieuro segna l’inizio dell’estate, facilitando la scoperta della nuova icona della mobilità urbana a zero emissioni.”

Questa partnership non solo punta a offrire soluzioni di mobilità avanzate, ma mira anche a integrare tecnologia e sostenibilità nell’esperienza quotidiana dei consumatori italiani.