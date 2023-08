Flavio Briatore: "La Fiat? Solo vecchie carrette. Le auto italiane non si vedono più in giro"

Flavio Briatore ha condiviso il suo pensiero sul suo profilo Instagram. L’imprenditore ha parlato delle auto che si vedono in circolazione al momento e ha fatto un commento sulla Fiat.

Flavio Briatore: “La Fiat? Solo vecchie carrette”

“Stiamo andando a Forte dei Marmi ma una cosa che notavo è che non si vede più una macchina italiana. La Fiat non esiste più c’è solo qualche vecchia carretta di vent’anni fa” ha dichiarato Flavio Briatore. Con queste parole ha espresso il suo parere nelle sue storie di Instagram e ha puntato l’attenzione su una sua analisi che riguarda le auto in circolazione.

Flavio Briatore: “Non ci sono più macchine italiane”

“Si vedono solo Mercedes, Audi, Dacia. Non capisco come mai. Non ci sono più macchine italiane. La produzione Fiat non ha più modelli, credo infatti che il modello di punta sia la Panda” ha dichiarato Flavio Briatore. La riflessione dell’imprenditore è stata registrata durante un viaggio in auto lungo l’autostrada ligure, che ha percorso per raggiungere la nota località della Versilia, partendo da Montecarlo.