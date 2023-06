Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno ricordato Silvio Berlusconi, testimone di nozze dell’imprenditore quando ha sposato la showgirl. Gli ex coniugi gli hanno riservato parole cariche di affetto.

Gregoraci e Briatore ricordano Berlusconi

Quando Flavio Briatore ha sposato Elisabetta Gregoraci ha scelto proprio Silvio Berlusconi come testimone di nozze. La notizia della sua morte, quindi, ha toccato profondamente gli ex coniugi. A ricordarlo per prima è stata la showgirl, condividendo sui social uno scatto che la ritrae con il Presidente proprio nel giorno del suo matrimonio.

Le parole di Elisabetta Gregoraci

La Gregoraci ha scritto:

“Buon viaggio caro Silvio, Presidente di tutti noi. Avevi sempre una buona parola per tutti, persona dal cuore grande, amato, criticato ma che ha anche influenzato permanentemente la nostra politica, televisione, lo sport, come nessuno mai prima di te! La tua energia, la tua forza sarà per noi un esempio. Un abbraccio a tutta la tua famiglia in questo doloroso momento. Arrivederci Presidente”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il ricordo di Flavio Briatore

Briatore ha così salutato Berlusconi:

“Oggi abbiamo perso una vera leggenda, un uomo semplicemente eccezionale, che è stato protagonista della Storia d’Italia per oltre 40 anni. Silvio Berlusconi era un Imprenditore geniale e un grande statista e lascia un vuoto incolmabile. Per me, che ho avuto il privilegio e l’onore di averlo come amico, questo è un giorno tristissimo. I miei pensieri vanno a tutta la sua famiglia in questo doloroso momento”.