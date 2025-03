Iniziative che si occupano dell'educazione finanziaria in Italia, sia per privati cittadini che vogliano essere più consapevoli, sia per professionisti che vogliono migliorare le loro conoscenze.

Nel 2025, l’educazione finanziaria in Italia è al centro di numerose iniziative volte a sensibilizzare e formare cittadini e professionisti.

Salone del Risparmio 2025

In programma dal 15 al 17 aprile 2025 presso l’Allianz MiCo di Milano, il Salone del Risparmio dedica la terza giornata, come da tradizione, alla formazione professionale e all’educazione finanziaria. L’evento prevede attività come l’Educational Corner e il format “A Scuola di Risparmio”, con l’obiettivo di promuovere una cultura del risparmio inclusiva e accessibile.

Global Money Week 2025

Dal 17 al 23 marzo 2025 si è svolta la Global Money Week, coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. L’edizione di quest’anno ha avuto come tema “Think Before You Follow, Wise Money Tomorrow”, focalizzandosi sull’importanza di sviluppare competenze finanziarie solide e un approccio critico verso le fonti di informazione.

Iniziative Educative e Formative

Oltre agli eventi principali, sono previste altre attività come il “EFFE Summer Camp 2025”, che offre formazione in educazione finanziaria e imprenditoriale a giovani studenti universitari. Le sessioni si terranno a Milano e Bari nel corso dell’estate.

Inoltre, organizzazioni come l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori sono attive nel promuovere l’educazione finanziaria tra i giovani, sviluppando progetti come “Young Factor” e “Il Quotidiano in Classe” per stimolare il pensiero critico e la comprensione dei temi economici e finanziari.

Queste iniziative riflettono un impegno crescente nel panorama italiano verso una maggiore alfabetizzazione finanziaria, riconoscendo il ruolo cruciale di tali competenze nella società contemporanea.