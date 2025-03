Questa mattina, 25 marzo 2025, un incendio è divampato all’interno di una azienda agricola del Parco Nord di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una densa nube nera avvolge la città meneghina.

Milano, incendio devastante in un’azienda agricola

Nella tarda mattinata di oggi, 25 marzo 2025, un incendio è scoppiato all’interno di una azienda agricola del Parco Nord di Milano. Il rogo è scoppiato attorno alle ore 10.20, con le fiamme che hanno devastato alcune rotoballe di fieno all’interno di un fienile in via dei Conti Biglia. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco con sei autopompe e, al momento, pare che la situazione sia sotto controllo. Non risultano né feriti né intossicati. Al momento non è inoltre chiaro che cosa abbia scatenato l’incendio.

Milano, incendio devastante in un’azienda agricola: denso fumo nero avvolge la città

L’incendio scoppiato all’interno di una azienda agricola nel milanese è, come detto, sotto controllo. Il rogo ha però generato una densa colonna di fumo nero, visibile a diversi chilometri di distanza. Secondo quanto appreso non sarebbe però tossica.