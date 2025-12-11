Quando l’emozione prende il sopravvento, anche un telegiornale può trasformarsi in scena teatrale. Roberto Benigni, ospite del Tg1 per presentare il suo monologo Pietro – Un uomo nel vento, ha realizzato il sogno di condurre il telegiornale, regalando al pubblico un momento unico tra sorrisi, poesia e una simpatica gaffe su Papa Francesco.

Un sogno d’infanzia realizzato: Roberto Benigni dietro il banco del Tg1

La magia della televisione ha regalato al pubblico un momento indimenticabile: Roberto Benigni, ospite del Tg1 per presentare il suo nuovo monologo Pietro – Un uomo nel vento, ha avuto l’opportunità di sedersi sul celebre sgabello della conduzione. Con il suo inconfondibile sorriso, l’attore premio Oscar ha confessato: “Lei non sa che onore mi fa“, rivolgendosi a Emma D’Aquino, la giornalista che lo ha introdotto.

Benigni ha spiegato che condurre il telegiornale era un sogno coltivato fin dall’infanzia e, pur tradito dall’emozione, ha improvvisato un breve saluto agli spettatori.

“Ringrazio Papa Francesco”, la gaffe in diretta di Benigni al Tg1

Realizzando il sogno di sedersi al banco della conduzione, l’attore è stato colto dall’emozione e ha commesso una simpatica gaffe su Papa Francesco, trasformando un momento istituzionale in un episodio indimenticabile, ricco di spontaneità.

“Questa sera ci sarà lo spettacolo di Benigni che a me piace molto, voglio bene da morire a tutti gli italiani, ringrazio Papa Francesco, la direzione e la signora D’Aquino che stimo tanto”.

In pochi secondi, l’episodio è diventato virale, confermando ancora una volta il talento unico di Benigni nel trasformare ogni imprevisto in spettacolo.