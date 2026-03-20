La guerra e le sue conseguenze, Europa e Stati Uniti sempre più lontani

La guerra e le sue conseguenze, Europa e Stati Uniti sempre più lontani

La guerra all’Iran doveva durare meno e avere conseguenze meno pesanti. Almeno nei piani di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha evidentemente sbagliato le sue previsioni e oggi, tra una minaccia e un attacco agli (ex) alleati della Nato, può prendere atto (anche con soddisfazione, se...

La guerra all’Iran doveva durare meno e avere conseguenze meno pesanti. Almeno nei piani di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha evidentemente sbagliato le sue previsioni e oggi, tra una minaccia e un attacco agli (ex) alleati della Nato, può prendere atto (anche con soddisfazione, secondo alcuni) che le distanze tra le due sponde dell’Atlantico si sono allargate durante le tre settimane di conflitto. Pesano i danni sul piano economico e anche una strategia poco comprensibile, che in Europa viene considerata quantomeno troppo rischiosa.

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