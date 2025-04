Il dramma di una famiglia colpita dalla tragedia

I genitori di Ilaria Sula, la giovane tragicamente scomparsa, si sono aperti ai giornalisti in un incontro carico di emozioni a Terni. Mamma Gezime e papà hanno espresso la loro indignazione e il loro dolore per quanto accaduto, sottolineando la forza e i sogni della loro amata figlia. “Ilaria era una ragazza forte che aveva tanti sogni”, ha dichiarato la madre, evidenziando il vuoto lasciato dalla sua perdita.

Le scuse di Samson: una reazione inaccettabile

La lettera di scuse inviata da Samson ha suscitato una reazione di sdegno nei genitori di Ilaria. “Vergognoso, è vergognoso quello che ha fatto”, hanno commentato, sottolineando che una madre non dovrebbe mai aiutare un figlio a nascondere un crimine così atroce. “Una madre come lei non deve esistere”, ha aggiunto Gezime, esprimendo il suo profondo disprezzo per il comportamento di Samson. La famiglia si chiede come sia possibile che qualcuno possa compiere atti così disumani e rimanere impassibile di fronte al dolore altrui.

I messaggi finali di Ilaria: un ultimo legame

I genitori hanno anche parlato degli ultimi messaggi ricevuti dal telefono di Ilaria, rivelando il loro desiderio di comprendere cosa sia realmente accaduto. “Che volevi pensare? Che non era lei, non era Ilaria”, hanno affermato, sottolineando l’importanza di quei messaggi come un ultimo legame con la loro figlia. La famiglia continua a cercare risposte, mentre il dolore per la perdita di Ilaria rimane insopportabile. La loro lotta per la giustizia è appena iniziata, e la speranza di ottenere chiarezza su quanto accaduto è ciò che li spinge a continuare.