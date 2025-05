Un dolore incommensurabile

La tragedia che ha colpito la famiglia Claris ha scosso profondamente non solo Bergamo, ma l’intero paese. Riccardo, un giovane di 26 anni, è stato ucciso in un episodio di violenza tra tifosi, un evento che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva. La sorella Barbara ha deciso di esprimere il suo dolore attraverso una lettera aperta, un documento che trasmette la sua rabbia e la sua richiesta di giustizia.

“Riccardo non ha alzato le mani contro nessuno, è stato colpito a caso, alle spalle, mentre tornava a casa”, scrive Barbara, sottolineando l’assurdità di una morte così ingiusta.

La ricerca di giustizia

Nel suo accorato messaggio, Barbara Claris non si limita a descrivere il dolore della perdita, ma chiede anche che la giustizia faccia il suo corso. “Vogliamo che la giustizia faccia il suo corso, senza violenza, senza mediaticità, senza continue interferenze”, afferma con fermezza. La sua richiesta è chiara: un processo giusto e rispettoso, lontano da speculazioni e sensazionalismi. La lettera è un invito a riflettere su una società che sembra aver perso il senso di umanità e rispetto per la vita.

Un appello alla società

Barbara non si limita a parlare della sua esperienza personale, ma lancia un appello più ampio. “Ricordiamolo con affetto, amore, ricordiamolo non solo come ultrà ma come un giovane ucciso nell’ennesimo episodio di una società sempre più malata”, scrive. La sua indignazione è rivolta a un contesto sociale che, secondo lei, ha smarrito i valori fondamentali. “Ha perso l’empatia, i valori fondamentali, il rispetto per la vita, per il lutto, per tutto”, aggiunge, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale profondo.