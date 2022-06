La macchina a pannelli solari della startup olandese

Milano, 29 giu. (askanews) – Sotto il caldo cielo della Spagna questa macchina ha percorso 70 km al giorno col carburante più economico di sempre: il sole.

L’auto è coperta da 5 metri quadri di pannelli solari ed è un prototipo della startup olandese Lightyear.

“Questo è solo il primo passo – spiega il ceo Lex Hoefsloot – l’auto da 250.000 euro ci sta dimostrando che è possibile. È un modello dimostrativo, ma in realtà il nostro obiettivo è arrivare a un mercato accessibile, quindi un mercato di massa, in tre anni con un’auto da 30.000 euro”

Anche le grandi case automobilistiche stanno sviluppando l’idea di aggiungere i pannelli solari alle auto elettriche come alternativa a costo zero, escluso il prezzo iniziale dei pannelli, per la ricarica della batteria dell’auto.