Un simbolo di festa e tradizione

La stagione delle Feste a New York è ufficialmente iniziata con l’arrivo dell’iconico albero di Natale del Rockefeller Center, un evento che attira ogni anno migliaia di visitatori. Il 9 novembre, l’albero, alto oltre 22 metri e dal diametro di 13 metri, è stato sollevato nella Center Plaza di Manhattan, accolto da una folla entusiasta. Questo albero non è solo un semplice addobbo natalizio, ma un vero e proprio simbolo di speranza e gioia per tutti coloro che si trovano nella Grande Mela durante le festività.

Illuminazione spettacolare

Per illuminare l’albero, saranno utilizzati circa 8 chilometri di fili di luci, con oltre 50.000 lampadine a LED. La cerimonia di accensione delle luci, prevista per il 4 dicembre, rappresenta un momento magico che segna l’inizio ufficiale delle celebrazioni natalizie nella città. La stella Swarovski, che incoronerà l’albero, è un’opera d’arte scintillante composta da 3 milioni di cristalli, rendendo l’albero un’attrazione imperdibile per chi visita New York in questo periodo dell’anno.

Una tradizione che continua

Quest’anno, l’albero è stato donato al Rockefeller Center dalla famiglia Albert di West Stockbridge, Massachusetts. È la prima volta dal 1959 che l’albero proviene dallo Stato del New England, aggiungendo un tocco di novità a una tradizione che affonda le radici nella storia di New York. Ogni anno, l’albero viene scelto con cura e rappresenta non solo un ornamento, ma anche un gesto di generosità e comunità. La sua presenza attira visitatori da tutto il mondo, desiderosi di immortalare il momento e di vivere l’atmosfera festiva che solo New York sa offrire.