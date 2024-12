"Presto colleghe", così Elisa Esposito annuncia l'arrivo di sua madre sulla piattaforma per adulti

Cinzia, la mamma di Elisa Esposito, celebre per essere diventata la “prof di corsivo” raggiunge la figlia sulla piattaforma per adulti OnlyFans.

L’annuncio di Elisa Esposito

A dare l’annuncio è la stessa Elisa Esposito. In un video girato insieme alla mamma Cinzia, 53 anni, afferma che presto loro due saranno colleghe.

Racconta Cinzia: “Non aspettatevi cose strane o fuori dal mio stile. Sul sito vi porto la mia quotidianità, la mia vita privata e il dietro le quinte di una mamma moderna. Insomma, tutto quello che non posso condividere qui, solo per i veri fan che tengono realmente a me”.

Il video si conclude con Elisa che sottolinea: “A breve saremo colleghe”. Mamma e figlia si danno poi il cinque.

Il supporto di Cinzia alla figlia

Cinzia ha sempre difeso a spada tratta la decisione della figlia di aprire un account su OnlyFans. In un video aveva spiegato che lavorare sulla piattaforma per adulti è “meglio che spaccarsi la schiena 8 ore al giorno”. Aggiungendo poi: “Se volete vivere nel 1800 fate pure, mia figlia fa bene a lavorare su quel sito. Sono una mamma ‘open mind’”.

In un altro video era tornata sulla questione continuando a rispondere alla polemica: “Ma davvero vi scandalizzate solo perché ho detto che è meglio lavorare su quel sito piuttosto che spaccarsi la schiena con lavori pesanti? Al posto di scrivere commenti inutili, fate una cosa seria: fatemi una statua, perché trovare una mamma con la mentalità aperta come la mia non è semplice.”