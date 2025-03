Un caso che scuote la comunità

Un episodio controverso ha colpito l’hinterland di Treviso, dove una maestra di un asilo parrocchiale è finita nel mirino della critica per aver pubblicato contenuti espliciti su OnlyFans, una piattaforma nota per la condivisione di materiale per adulti. La scoperta da parte dei genitori dei suoi alunni ha innescato un acceso dibattito sulla moralità e sull’etica professionale nel settore educativo.

La vita segreta di un’educatrice

Di giorno, la donna svolgeva il suo lavoro di educatrice in una scuola legata alla Fism di Treviso, mentre di sera si dedicava alla creazione di contenuti hot, promossi anche attraverso canali come Telegram e Instagram. La sua attività parallela, inizialmente mantenuta segreta, è emersa quando alcuni genitori hanno riconosciuto le immagini e i video, dando vita a una reazione a catena che ha coinvolto l’intera comunità scolastica.

Reazioni dei genitori e della scuola

La reazione dei genitori è stata immediata e veemente. Molti di loro hanno espresso la loro indignazione, sostenendo che non fosse accettabile che un’educatrice di un asilo parrocchiale potesse mercificare il proprio corpo. Secondo alcuni, la figura di un educatore dovrebbe incarnare i valori cristiani e morali che la scuola rappresenta. La scuola, di fronte a questa situazione esplosiva, ha convocato la docente, offrendole una scelta difficile: abbandonare la sua attività su OnlyFans o rinunciare al posto di lavoro.

Interventi e prospettive future

Simonetta Rubinato, presidente della Federazione Italiana Scuole Materne di Treviso, ha commentato la situazione, sottolineando l’importanza di gestire tali vicende con riserbo per tutelare i diritti di tutti. Ha anche annunciato che la Fism sta lavorando a un codice etico per regolamentare l’uso dei social media da parte degli insegnanti, un’iniziativa che potrebbe prevenire situazioni simili in futuro. Questo caso non è isolato; in passato, altre figure professionali nella provincia hanno affrontato situazioni analoghe, ma la notorietà di un’educatrice di asilo coinvolta in contenuti per adulti rappresenta un nuovo capitolo in questa discussione.