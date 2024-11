Un alone di mistero sulla morte di Giovanbattista Austoni: l'autopsia rivela la causa del decesso

Giovanbattista Austoni, 52 anni, è morto dissanguato a Milano sabato sera. Prima di morire, era uscito per comprare due birre, ma al suo ritorno a casa aveva due ferite sul corpo. Poco dopo, la tragica morte. La sua scomparsa resta avvolta nel mistero, ma l’autopsia ha rivelato la causa del decesso.

La morte di Giovanbattista Austoni e i risultati dell’autopsia

Dall’autopsia sul corpo di Giovanbattista Austoni, il 52enne morto dissanguato nel suo appartamento di via Ameglio 5 a Milano sabato 16 novembre, poco dopo le 22, non sarebbero emersi segni di violenza. Questo fa propendere per l’ipotesi di un tragico incidente, che ne avrebbe causato la morte.

L’autopsia, eseguita nella mattinata di oggi, giovedì 21 novembre, avrebbe rivelato un taglio di circa un centimetro poco sotto il ginocchio, già riscontrato nella prima ispezione del medico legale. La lesione avrebbe reciso la vena safena, la più lunga del corpo umano, che dal piede percorre tutta la gamba fino all’inguine.

La morte di Giovanbattista Austoni: gli ultimi momenti in vita

Sabato sera Giovanbattista esce di casa dicendo alla moglie “Vado a comprare da bere”. Al suo ritorno, ha un taglio sul sopracciglio e il giubbotto legato attorno alla coscia destra; sotto il ginocchio, una profonda ferita da cui fuoriesce abbondante sangue.

“Chiama un’ambulanza”, riesce a dire, ma l’uomo muore poco dopo.

Le indagini dei carabinieri si concentrano sul tempo trascorso da Giovanbattista fuori casa, nel tentativo di ricostruire quanto accaduto. Tuttavia, in quella zona di via Ameglio non ci sarebbero telecamere e nessuno sembra aver visto nulla.

Al momento, il fascicolo aperto dal pm di turno Enrico Pavone è per omicidio a carico di ignoti. Gli inquirenti, però, sembrano propendere per l’ipotesi dell’incidente. A supportare questa teoria è il ritrovamento, fuori dall’abitazione, di un frammento di bottiglia circondato da una larga macchia di sangue. Si ipotizza che Austoni possa essere caduto, procurandosi così la ferita che poi si è rivelata fatale.