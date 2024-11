Aurora Ramazzotti in estate ha annunciato di aver traslocato: una nuova casa sempre a Milano ma più grande. I dettagli

In estate Aurora Ramazzotti aveva raccontato ai follower di aver da poco cambiato casa, mostrando i lavori di ristrutturazione. In queste ore è stato pubblicato un reel attraverso il quale ha svelato i dettagli del nuovo appartamento.

La nuova casa di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha rivelato a metà luglio di essersi trasferita in una nuova casa a Milano, più spaziosa, in seguito alla nascita del suo primo figlio. Lei e il compagno Goffredo Cerza avevano cambiato casa solo due anni fa, ma la gravidanza ha richiesto nuovi cambiamenti.

“Quando è quella giusta lo senti e basta. L’unico problema? Ho solo 2 mesi per completarla”, aveva dichiarato la giovane.

Ora che i lavori sono giunti al termine, la 27enne mostra alcuni dettagli sui social e dichiara:

“Ho fatto tutto da sola anche forse un po’ fresca dell’esperienza dell’ultima casa che mi ha aiutato molto a entrare nel mondo e capire come funzionasse. Devo dire che è andata bene”.

La nuova casa di Aurora Ramazzotti: il video sui social

L’appartamento scelto dalla giovane coppia è composto da salotto, sala da pranzo, camera matrimoniale, camera del figlio, una cabina armadio, la cucina, uno studio, che all’occorrenza può trasformarsi nella stanza di un eventuale secondo figlio, un terrazzo e un angolo per la musica, con tanto di pianoforte e chitarra.

L’influencer ha optato per un arredamento con colori forti, come il vinaccia, scegliendo invece una carta da parati per le stanze da letto.

Michelle Hunziker ha voluto dare un tocco personale alla camera del piccolo Cesare, regalando un grande peluche molto speciale. Premendo un pulsante, il peluche emette delle parole registrate dalla nonna Michelle.

Cesare e il lettino da terra: i motivi della scelta

Fino a pochi giorni fa, il piccolo Cesare dormiva in una culla alta. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla mamma, durante la notte tendeva a “tuffarsi” dal lettino, rischiando di farsi male.

Dopo aver riempito il pavimento di cuscini per alcuni giorni, Aurora ha deciso di rivoluzionare l’arredamento della stanza. Ha così sostituito la culla con un lettino da terra dotato di spalliere in legno e un materasso leggermente più ampio, permettendo anche a lei e a Goffredo di riposarsi accanto a lui quando necessario.